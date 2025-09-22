На финансирование проекта «Армия дронов Бонус», известного как «е-Баллы», Кабинет министров дополнительно выделил более 2 млрд грн. Решение было принято на заседании в понедельник, 22 сентября, говорится в сообщении Министерства обороны.

Подробности

Источником средств стал остаток части «военного налога», который образовался по состоянию на 1 января 2025 года и не был использован Минстратегпромом.

Благодаря этой инициативе военные подразделения могут накапливать баллы за поражение враждебных целей, а затем заказывать БпЛА, средства РЭБ украинского производства на платформе Brave1 Market и получать их через цифровую систему DOT-Chain Defence, напомнили в ведомстве.

Контекст

Программа распределения беспилотников между подразделениями «Армия дронов Бонус» работает в Силах обороны с августа 2024 года. В программу включены более 300 воинских частей. Подразделения получают баллы за поражение живой силы и техники противника и могут обменять баллы на дроны по своему выбору.

В апреле 2025-го оборонный кластер Brave1 запустил маркетплейс новейших технологий для украинских военных Brave1 Market, там подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать технику, которой хотят воевать, а будут покупать ее за счет воинской части.

В настоящее время бойцы смогут покупать вооружение только за деньги, а дальше смогут рассчитываться, тратя так называемые «е-Баллы», которые будут начисляться военным подразделениям, которые подтверждают уничтожение техники противника посредством видеофиксации с дронов.

На маркетплейсе представлено более 1000 решений: БпЛА, наземные работы, РЭБ и РЭР, комплектующие, средства на базе ИИ, программное обеспечение и боеприпасы.

С 1 июля 2025 года функционал Госспецсвязи в рамках проекта «Армия дронов Бонус» перешел к Минцифре, Минобороне, Агентству оборонных закупок и оборонному кластеру Brave1.