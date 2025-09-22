Підписка від 49 грн
Проєкт «Армія дронів Бонус» отримав додатково 2 млрд грн. Гроші взяли з ліквідованого Мінстратегпрому

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

На фінансування проєкту «Армія дронів Бонус», відомого як «е-Бали», Кабінет Міністрів додатково виділив понад 2 млрд грн. Рішення ухвалили на засіданні у понеділок, 22 вересня, йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

  • Джерелом коштів став залишок частини «військового податку», що утворився станом на 1 січня 2025 року і не був використаний Мінстратегпромом.
  • Завдяки цій ініціативі військові підрозділи можуть накопичувати бали за ураження ворожих цілей, а потім замовляти БпЛА, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market й отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence, нагадали у відомстві.

Контекст

Програма розподілу безпілотників між підрозділами «Армія дронів Бонус» працює в Силах оборони з серпня 2024-го. До програми долучені понад 300 військових частин. Підрозділи отримують бали за враження живої сили і техніки противника та можуть обміняти ці бали на дрони за своїм вибором. 

У квітні 2025-го оборонний кластер Brave1 запустив маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave1 Market, там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини. 

Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи так звані «е-Бали», які нараховуватимуть військовим підрозділам, які підтверджують знищення техніки противника за допомогою відеофіксації з дронів.

На маркетплейсі представлено понад 1000 рішень: БпЛА, наземні роботи, РЕБ та РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси.

З 1 липня 2025 року функціонал Держспецзв’язку в межах проєкту «Армія дронів Бонус» перейшов до Мінцифри, Міноборони, Агенції оборонних закупівель та оборонного кластеру Brave1.

