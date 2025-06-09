Россия может напасть на НАТО в течение пяти лет – Рютте

Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Chatham House в Лондоне 9 июня, пишет «Европейская правда» .

Ключевые факты

По словам генсека Альянса, увеличивая военное производство, через пять лет Россия достигнет уровня, который позволит напасть на НАТО.

«Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет», – заявил Рютте.

Он отметил, что Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они расширяют свои вооруженные силы и возможности. Военная машина Путина ускоряется, а не замедляется. Россия восстанавливает свои силы с помощью китайских технологий и производит больше оружия быстрее, чем мы думали», – пояснил он.

По словам генсека НАТО, только говоря о боеприпасах, Россия производит за три месяца столько, сколько все государства НАТО производят за год.

«Оборонно-промышленная база России, как ожидается, только в этом году выпустит 1500 танков, 3000 бронированных машин и 200 ракет «Искандер», – добавил он.

«Не будем себя обманывать. Мы все сейчас на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, которая в разы превышает скорость звука. Расстояние между европейскими столицами составляет лишь считанные минуты. Нет больше ни Востока, ни Запада. Есть только НАТО», – подчеркнул Рютте.

Также он заявил, что саммит НАТО в Гааге может стать определяющим для будущего Альянса – ожидается, что лидеры стран согласуют новый уровень оборонных расходов в 5% от ВВП: 3,5% на оборонные возможности и 1,5% – на другие потребности безопасности, в том числе инфраструктуру и оборонную промышленность.

По мнению Рютте, более сильное НАТО означает гораздо больше тратить на свою оборону, и все союзники достигнут первичной цели по расходам в 2% от ВВП на оборону в этом году. Это обязательство, взятое еще в 2014 году.

«Сейчас у нас есть конкретный план на будущее. Мы знаем, что нам нужно и что делать. На саммите в Гааге, как я ожидаю, лидеры стран Альянса согласуют расходы в 5% от ВВП на оборону. Это будет обязательством всего НАТО, определяющим моментом для Альянса», – цитирует генсекретаря НАТО «Укринформ».

Контекст

Рютте призывает к увеличению потенциала противовоздушной обороны Североатлантического союза на 400%. Усиление систем ПВО является ключевым приоритетом для предстоящего саммита НАТО, который состоится в конце июня в Гааге. По данным СМИ, в своей речи в Chatham House Рютте планировал подчеркнуть, что для обеспечения надежного сдерживания и обороны НАТО требуется значительный, до 400% рост возможностей противовоздушной и противоракетной обороны.

В 2024 году Россия произвела около 2 млн артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, сообщило Reuters ГУР. Она также импортировала около 2,7 млн снарядов из Северной Кореи.

Способность Москвы собрать больше снарядов, чем Украина, сыграла немаловажную роль в боевых усилиях России во время войны, в которой активно используются ракеты и беспилотники. Однако Москве пришлось импортировать огромное количество снарядов из Северной Кореи, а ее запасы боеприпасов сокращаются, согласно данным США и Украины.