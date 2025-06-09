Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає до збільшення потенціалу протиповітряної оборони Альянсу на 400%. Про це він заявить 9 червня під час виступу в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні, пише Reuters .

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Посилення систем ППО є ключовим пріоритетом для майбутнього саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі. У своїй промові Рютте підкреслить, що для забезпечення надійного стримування та оборони НАТО потрібне значне, до 400%, зростання можливостей протиповітряної та протиракетної оборони.

«В Україні ми бачимо, як Росія використовує терор із повітря, тому ми зміцнимо наш щит для захисту неба», – зазначить він, згідно з уривками промови, наданими його офісом.

Рютте також наголосить: «Йдеться про необхідність квантового стрибка в нашій колективній обороні. Нам потрібно більше сил і засобів для реалізації оборонних планів. Небезпека не зникне навіть після завершення війни в Україні».

Контекст

Станом на квітень 2024 року року в країнах НАТО загалом менше ніж 100 сучасних батарей ППО – таких як Patriot, SAMP/T, NASAMS тощо – зосереджені в Європі. Найбільший внесок робить США, що мають глобальні зобов’язання та значну частину цих систем.