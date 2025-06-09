Росія може напасти на НАТО протягом пʼяти років – Рютте

Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом пʼяти років, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Chatham House у Лондоні 9 червня, пише «Європейська правда» .

Ключові факти

За словами генсека Альянсу, збільшуючи військове виробництво, через п’ять років Росія досягне рівня, який дозволить їй напасти на НАТО.

«Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом пʼяти років», – заявив Рютте.

Він наголосив, що Росія обʼєдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. «Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї швидше, ніж ми думали», – пояснив він.

За словами генсека НАТО, лише говорячи про боєприпаси, Росія виробляє за три місяці стільки, скільки всі держави НАТО виробляють за рік.

«Оборонно-промислова база Росії, як очікується, лише цього року випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин і 200 ракет «Іскандер», – додав він.

«Не будемо себе обманювати. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в рази перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише лічені хвилини. Немає більше ні Сходу, ні Заходу. Є лише НАТО», – наголосив Рютте.

Також він заявив, що саміт НАТО у Гаазі може стати визначальним для майбутнього Альянсу – очікується, що лідери країн погодять новий рівень оборонних витрат у 5% від ВВП: 3,5% на оборонні спроможності та 1,5% – на інші безпекові потреби, зокрема інфраструктуру й оборонну промисловість.

На думку Рютте, сильніше НАТО – означає набагато більше витрачати на сво оборону, і всі союзники досягнуть первинної мети щодо витрат у 2% від ВВП на оборону цього року. Це зобов’язання, яке було взяте ще у 2014 році.

«Зараз ми маємо конкретний план на майбутнє. Ми знаємо, що нам потрібно і що робити. На саміті в Гаазі, як я очікую, лідери країн Альянсу погодять витрати у 5% від ВВП на оборону. Це буде зобов’язання усього НАТО, визначальним моментом для Альянсу», – цитує генсекретаря НАТО «Укрінформ».

Контекст

Рютте закликає до збільшення потенціалу протиповітряної оборони Альянсу на 400%. Посилення систем ППО є ключовим пріоритетом для майбутнього саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі. За даними ЗМІ, у своїй промові у Chatham House Рютте планував підкреслити, що для забезпечення надійного стримування та оборони НАТО потрібне значне, до 400%, зростання можливостей протиповітряної та протиракетної оборони.

У 2024 році Росія виробила близько 2 млн артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм, повідомило Reuters ГУР. Вона також імпортувала близько 2,7 млн снарядів із Північної Кореї.

Здатність Москви зібрати більше снарядів, ніж Україна, відіграла важливу роль у бойових зусиллях Росії під час війни, в якій активно використовуються ракети та безпілотники. Однак Москві довелося імпортувати величезну кількість снарядів із Північної Кореї, а її власні запаси боєприпасів скорочуються, згідно з даними США та України.