Американский стартап Skild AI, специализирующийся на программном обеспечении для робототехники, привлек инвестиции от Samsung Electronics и Nvidia в рамках раунда финансирования серии B. Оценка компании составила $4,5 млрд. Об этом пишет Bloomberg 12 июня.

Подробности

Samsung инвестирует $10 млн, Nvidia – $25 млн, а лидером раунда является SoftBank Group с вложением в $100 млн.

Для Samsung эта инвестиция имеет стратегическое значение, позволяя отслеживать инновационные разработки Skild AI без значительного участия.

В то же время источники Bloomberg отмечают, что Samsung оценивает некоторые технологии Skild как менее конкурентоспособные, но все же видит в них потенциал.

Компания Nvidia рассматривает робототехнику как ключевое направление после бума искусственного интеллекта.

Контекст

Рынок робототехники стремительно растет, привлекая внимание гигантов, таких как Apple, Meta, Amazon и Google. Tesla также активно работает над гуманоидом Optimus. Samsung, со своей стороны, усиливает позиции в этой сфере, предлагая роботизированные пылесосы и готовя к запуску домашнего робота Ballie в сотрудничестве с Google. Кроме того, компания является крупнейшим акционером Rainbow Robotics, разрабатывающим гуманоидные роботы.

Skild AI, основанный в 2023 году профессорами университета Карнеги-Меллон, создает универсальный ИИ «Skild Brain» для роботов, обеспечивающий возможности манипуляции, навигации и передвижения.