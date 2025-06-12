Американський стартап Skild AI, що спеціалізується на програмному забезпеченні для робототехніки, залучив інвестиції від Samsung Electronics і Nvidia в рамках раунду фінансування серії B. Оцінка компанії сягнула $4,5 млрд. Про це пише Bloomberg 12 червня.
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Деталі
- Samsung інвестує $10 млн, Nvidia – $25 млн, а лідером раунду є SoftBank Group із вкладенням у $100 млн.
- Для Samsung ця інвестиція має стратегічне значення, дозволяючи відстежувати інноваційні розробки Skild AI без значної участі. Рішення також продиктоване конкуренцією з іншими південнокорейськими компаніями, такими як LG, Hanwha та Mirae Asset, які вже підтримали стартап.
- Водночас джерела Bloomberg зазначають, що Samsung оцінює деякі технології Skild як менш конкурентоспроможні, але все ж бачить у них потенціал.
- Nvidia розглядає робототехніку як ключовий напрям після буму штучного інтелекту. Компанія просуває концепцію «фізичного ШІ», інвестуючи в розробку роботів і автономних систем, що використовують її чипи, ПЗ і сервіси. Серед інших проєктів Nvidia – стартапи Figure AI та Serve Robotics.
Контекст
Ринок робототехніки стрімко зростає, привертаючи увагу гігантів, таких як Apple, Meta, Amazon і Google. Tesla також активно працює над гуманоїдом Optimus. Samsung, зі свого боку, посилює позиції в цій сфері, пропонуючи роботизовані пилососи та готуючи до запуску домашнього робота Ballie у співпраці з Google. Крім того, компанія є найбільшим акціонером Rainbow Robotics, яка розробляє гуманоїдних роботів.
Skild AI, заснований у 2023 році професорами університету Карнегі-Меллон, створює універсальний ШІ «Skild Brain» для роботів, що забезпечує можливості маніпуляції, навігації та пересування.
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