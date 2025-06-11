В ходе спецоперации «Паутина» Служба безопасности Украины использовала дроны собственной разработки, уверяет собеседник Forbes Ukraine в спецслужбе. Он опроверг информацию профильного издания Defence Express о том, что в операции использовались дроны украинского производителя «Первый контакт».

Ключевые факты

«Компания «Первый контакт» не имеет никакого отношения к производству дронов, которые СБУ применила во время спецоперации «Паутина», – говорит собеседник Forbes Ukraine в СБУ.

По его словам, БПЛА были созданы СБУ для выполнения задач в глубоком тылу врага и с учетом особенностей целей поражения.

«Указанные дроны – уникальная разработка СБУ, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими в тысячах километрах от государственной границы и обходить имеющееся у врага противодействие», – добавляет собеседник в спецслужбе.

В операции «Паутина» СБУ использовала дроны собственной разработки, говорит собеседник Forbes в СБУ.

Контекст

1 июня СБУ провела спецоперацию «Паутина», во время которой FPV-дроны атаковали 41 стратегический бомбардировщик армии РФ на аэродромах «Дягилево» (Рязанская область), «Оленья» (Мурманская область), «Белая» (Иркутская область) и «Иваново» (Ивановская область).

Дроны, скрытые в грузовиках под мобильными деревянными укрытиями, доставлялись на территорию РФ. В нужный момент крыши укрытий дистанционно открывались, выпуская дроны для атаки самолетов А-50, Ту-95 и Ту-22М3, которые Россия использует для бомбардировок Украины. По данным OSINT-аналитика Криса Биггерса, на аэродроме «Белая» в Иркутской области уничтожены или повреждены по меньшей мере шесть самолетов, а в Мурманской области на аэродроме «Оленья» – по меньшей мере три.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил об уничтожении по меньшей мере 13 российских самолетов и повреждении еще большего количества, не уточняя временной период и способ уничтожения.

Детальнее о технологическом аспекте операции «Паутина» и стратегическом влиянии этой операции на ход войны Forbes писал в начале июня.