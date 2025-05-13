На українсько-російські переговори до Туреччини поїдуть обидва спецпосланці Трампа – Reuters

Спеціальні представники президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог відправляться до Стамбула на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Вони планують бути там в ролі спостерігачів, щоб стежити за потенційними перемовинами між Україною та Росією, пише CNN з посиланням на джерела.

Видання додає, що поїздка президента США до Туреччини, де 15 травня можуть відбутися перемовини між Україною та Росією, значною мірою залежатиме від того, чи візьме в них участь президент РФ Володимир Путін.

Це питання досі залишається відкритим. «Ситуація дуже динамічна», – пише CNN з посиланням на джерело і додає, що наразі «ніхто не знає точно», у якому форматі проходитимуть перемовини. Зазначається, що сама можливість участі Дональда Трампа «створює серйозний тиск на Путіна».

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Контекст

У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня у Стамбулі, не коментуючи ініціативу «коаліції рішучих» щодо припинення вогню з 12 травня.

Президент США Дональд Трамп закликав Україну погодитися на переговори в Туреччині, але висловив скептицизм щодо можливості домовленостей із Путіним, який, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня перебуватиме в Туреччині та «особисто чекає на Путіна». Він висловив сподівання, що цього разу Путін «не шукатиме виправдань» для відмови. «Ми готові до діалогу, щоб завершити війну. Четвер, Туреччина», – заявив Зеленський.

12 травня Трамп припустив, що може вирушити до Туреччини, щоб узяти участь у можливій зустрічі Зеленського та Путіна. «Я розглядаю можливість полетіти туди», – сказав він у понеділок у Білому домі, додавши: «У мене багато зустрічей у четвер, але я думаю про те, щоб приєднатися».

13 травня спеціальний посланець Трампа Стівен Віткофф повідомив, що ключовими темами переговорів між Москвою та Києвом будуть питання територій, доступ України до Дніпра та Чорного моря, а також використання Запорізької АЕС. За словами Віткоффа, Трамп наполягає на прямих перемовинах між Росією та Україною, інакше США можуть вийти з мирного процесу.