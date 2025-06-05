Администрация Дональда Трампа решила перенаправить ключевую технологию борьбы с дронами, которую ранее назначали для Украины, на нужды ВВС США на Ближнем Востоке. Это может свидетельствовать об уменьшении обязательств Вашингтона по поддержке обороны Киева, пишет WSJ .

Подробности

Пентагон на прошлой неделе тихо проинформировал Конгресс о том, что специальные взрыватели ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь передаются американским войскам в регионе Персидского залива.

Эти взрывники являются ключевым элементом в высокоточной системе борьбы с БПЛА, которую США поставляли ВСУ в последние годы.

Министр обороны США Пит Гегсет одобрил это решение, ссылаясь на «срочную потребность», которую он сам определил, свидетельствует полученная изданием информация. В то же время он проигнорировал встречу министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн» по координации военной помощи Украине.

Сторонники этого шага ссылаются на чрезвычайные полномочия Пентагона, утвержденные в прошлом году. Однако в Конгрессе среди сторонников Украины растет беспокойство: критики говорят, что Пентагон не объяснил, как это повлияет на украинскую противовоздушную оборону.

«Эта технология критически важна для многоуровневой ПВО Украины. Но также существует настоятельная необходимость защищать американские базы в регионе от атак дронов», – отметила бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона Селест Волландер.

Перенаправление противодроновой технологии является сигналом ослабления поддержки Украины со стороны администрации Трампа, которая акцентирует внимание на внутренних потребностях США и региональной стабильности на Ближнем Востоке.

Комитет Сената по вооруженным силам рассматривает возможность увеличения производства компонентов для противодроновой системы через бюджетный законопроект.

Контекст

Подрывники предназначены для системы Advanced Precision Kill Weapon System – недорогого, но эффективного решения для уничтожения дронов, использующего ракеты с близким подрывом.

Украина применяет эти ракеты для защиты от российских атак с воздуха. Американские ВВС адаптировали систему для истребителей F-16 и F-15E для защиты от иранских или хуситских дронов на Ближнем Востоке.

Администрация Байдена ранее передала Украине эти технологии в рамках Инициативы помощи безопасности, профинансированной на миллиарды долларов. Теперь, несмотря на существующие контракты на поставку, команда Трампа не подает новых запросов на финансирование и не использует доступные $3,85 млрд на оружие со складов Пентагона для Украины.