Администрация Дональда Трампа решила перенаправить ключевую технологию борьбы с дронами, которую ранее назначали для Украины, на нужды ВВС США на Ближнем Востоке. Это может свидетельствовать об уменьшении обязательств Вашингтона по поддержке обороны Киева, пишет WSJ.
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Подробности
- Пентагон на прошлой неделе тихо проинформировал Конгресс о том, что специальные взрыватели ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь передаются американским войскам в регионе Персидского залива.
- Эти взрывники являются ключевым элементом в высокоточной системе борьбы с БПЛА, которую США поставляли ВСУ в последние годы.
- Министр обороны США Пит Гегсет одобрил это решение, ссылаясь на «срочную потребность», которую он сам определил, свидетельствует полученная изданием информация. В то же время он проигнорировал встречу министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн» по координации военной помощи Украине.
- Сторонники этого шага ссылаются на чрезвычайные полномочия Пентагона, утвержденные в прошлом году. Однако в Конгрессе среди сторонников Украины растет беспокойство: критики говорят, что Пентагон не объяснил, как это повлияет на украинскую противовоздушную оборону.
- «Эта технология критически важна для многоуровневой ПВО Украины. Но также существует настоятельная необходимость защищать американские базы в регионе от атак дронов», – отметила бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона Селест Волландер.
- Перенаправление противодроновой технологии является сигналом ослабления поддержки Украины со стороны администрации Трампа, которая акцентирует внимание на внутренних потребностях США и региональной стабильности на Ближнем Востоке.
- Комитет Сената по вооруженным силам рассматривает возможность увеличения производства компонентов для противодроновой системы через бюджетный законопроект.
Контекст
Подрывники предназначены для системы Advanced Precision Kill Weapon System – недорогого, но эффективного решения для уничтожения дронов, использующего ракеты с близким подрывом.
Украина применяет эти ракеты для защиты от российских атак с воздуха. Американские ВВС адаптировали систему для истребителей F-16 и F-15E для защиты от иранских или хуситских дронов на Ближнем Востоке.
Администрация Байдена ранее передала Украине эти технологии в рамках Инициативы помощи безопасности, профинансированной на миллиарды долларов. Теперь, несмотря на существующие контракты на поставку, команда Трампа не подает новых запросов на финансирование и не использует доступные $3,85 млрд на оружие со складов Пентагона для Украины.
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