Вперше за три роки існування Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») міністр оборони США не буде присутній на її засіданні. Про це 4 червня пише Associated Press із посиланням на джерела.

Деталі

Міністр оборони Піт Гегсет, який повернувся з конференції з питань безпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселя лише в середу ввечері, після завершення зустрічі.

Джерела видання зазначили, що Гегсет також не долучиться до засідання у форматі відеозв’язку.

Цей крок є частиною низки дій США, спрямованих на дистанціювання від підтримки України у війні. Це сталося незабаром після того, як президент Франції Емманюель Макрон на конференції з безпеки попередив, що відмова США від підтримки України на користь зосередження на потенційному конфлікті з Китаєм може підірвати довіру до них як до надійного партнера.

Країни НАТО, зокрема Франція, висловлюють занепокоєння можливим виведенням американських військ з Європи для передислокації в Індо-Тихоокеанський регіон. Макрон наголосив, що відмова від України може послабити позиції США як стримуючої сили в можливому конфлікті з Китаєм щодо Тайваню.

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Контекст

Контактну групу «Рамштайн» створив попередник Гегсета, Ллойд Остін, після російського вторгнення в Україну в 2022 році. Відтоді понад 50 країн надали Україні військову допомогу на суму близько $126 млрд, з яких понад $66,5 млрд – від США.

За керівництва Остіна США активно очолювали групу, а він сам разом із головою Об’єднаного комітету начальників штабів регулярно брав участь у щомісячних зустрічах – особисто або дистанційно. Гегсет, однак, відійшов від цієї практики, не лише відмовившись від лідерської ролі та нових пакетів військової допомоги, але й пропустивши нинішнє засідання.