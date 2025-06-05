Адміністрація Дональда Трампа вирішила перенаправити ключову технологію боротьби з дронами, яку раніше призначили для України, на потреби ВПС США на Близькому Сході. Це може свідчити про зменшення зобов’язань Вашингтона щодо підтримки оборони Києва, пише WSJ.
Деталі
- Пентагон минулого тижня тихо поінформував Конгрес, що спеціальні підривники до ракет, які Україна використовує для знищення російських дронів, тепер передаються американським військам у регіоні Перської затоки.
- Ці підривники є ключовим елементом у високоточній системі боротьби з БПЛА, яку США постачали ЗСУ протягом останніх років.
- Міністр оборони США Піт Гегсет схвалив це рішення, посилаючись на «термінову потребу», яку він сам визначив, свідчить інформація, яку отримало видання. Водночас він проігнорував зустріч міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» щодо координації військової допомоги Україні.
- Прихильники цього кроку посилаються на надзвичайні повноваження Пентагону, затверджені торік. Однак в Конгресі серед прихильників України зростає занепокоєння: критики кажуть, що Пентагон не пояснив, як це вплине на українську протиповітряну оборону.
- «Ця технологія є критично важливою для багаторівневої ППО України. Але також існує нагальна потреба захищати американські бази в регіоні від атак дронів», – зазначила колишня високопосадовиця Пентагону Селест Волландер.
- Перенаправлення протидронової технології є сигналом послаблення підтримки України з боку адміністрації Трампа, яка акцентує на внутрішніх потребах США та регіональній стабільності на Близькому Сході.
- Комітет Сенату з питань збройних сил розглядає можливість збільшення виробництва компонентів для протидронової системи через бюджетний законопроєкт.
Контекст
Підривники призначені для системи Advanced Precision Kill Weapon System – недорогого, але ефективного рішення для знищення дронів, яке використовує ракети з близьким підривом.
Україна застосовує ці ракети для захисту від російських атак із повітря. Американські ВПС адаптували систему для винищувачів F-16 і F-15E для захисту від іранських чи хуситських дронів на Близькому Сході.
Адміністрація Байдена раніше передала Україні ці технології в межах Ініціативи безпекової допомоги, профінансованої на мільярди доларів. Тепер, попри наявні контракти на постачання, команда Трампа не подає нових запитів на фінансування та не використовує доступні $3,85 млрд на зброю зі складів Пентагону для України.
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