Адміністрація Дональда Трампа вирішила перенаправити ключову технологію боротьби з дронами, яку раніше призначили для України, на потреби ВПС США на Близькому Сході. Це може свідчити про зменшення зобов’язань Вашингтона щодо підтримки оборони Києва, пише WSJ .

Деталі

Пентагон минулого тижня тихо поінформував Конгрес, що спеціальні підривники до ракет, які Україна використовує для знищення російських дронів, тепер передаються американським військам у регіоні Перської затоки.

Ці підривники є ключовим елементом у високоточній системі боротьби з БПЛА, яку США постачали ЗСУ протягом останніх років.

Міністр оборони США Піт Гегсет схвалив це рішення, посилаючись на «термінову потребу», яку він сам визначив, свідчить інформація, яку отримало видання. Водночас він проігнорував зустріч міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» щодо координації військової допомоги Україні.

Прихильники цього кроку посилаються на надзвичайні повноваження Пентагону, затверджені торік. Однак в Конгресі серед прихильників України зростає занепокоєння: критики кажуть, що Пентагон не пояснив, як це вплине на українську протиповітряну оборону.

«Ця технологія є критично важливою для багаторівневої ППО України. Але також існує нагальна потреба захищати американські бази в регіоні від атак дронів», – зазначила колишня високопосадовиця Пентагону Селест Волландер.

Перенаправлення протидронової технології є сигналом послаблення підтримки України з боку адміністрації Трампа, яка акцентує на внутрішніх потребах США та регіональній стабільності на Близькому Сході.

Комітет Сенату з питань збройних сил розглядає можливість збільшення виробництва компонентів для протидронової системи через бюджетний законопроєкт.

Контекст

Підривники призначені для системи Advanced Precision Kill Weapon System – недорогого, але ефективного рішення для знищення дронів, яке використовує ракети з близьким підривом.

Україна застосовує ці ракети для захисту від російських атак із повітря. Американські ВПС адаптували систему для винищувачів F-16 і F-15E для захисту від іранських чи хуситських дронів на Близькому Сході.

Адміністрація Байдена раніше передала Україні ці технології в межах Ініціативи безпекової допомоги, профінансованої на мільярди доларів. Тепер, попри наявні контракти на постачання, команда Трампа не подає нових запитів на фінансування та не використовує доступні $3,85 млрд на зброю зі складів Пентагону для України.