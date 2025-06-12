Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір протягом найближчих одного-двох тижнів направити листи торговим партнерам із зазначенням односторонніх ставок напередодні 9 липня, коли планується знову запровадити вищі мита для десятків економік, пише Bloomberg. США поки що уклали торговельну угоду тільки з Великою Британією і майже досягли згоди з Китаєм.
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Ключові факти
- «Приблизно через півтора-два тижні ми розішлемо листи країнам і розповімо їм, у чому полягає угода, – заявив Трамп. – У певний момент ми просто розсилатимемо листи. І я думаю, ви розумієте, що говорячи, що це угода, ви можете її прийняти чи відмовитися».
- Незрозуміло, чи виконає Трамп свою обіцянку. Президент часто встановлював двотижневі терміни для дій, але вони наставали пізніше чи не наступали взагалі.
- 16 травня президент заявляв, що встановить митні ставки для торгових партнерів США «протягом наступних двох-трьох тижнів».
- На питання, чи продовжить він термін, протягом якого країни можуть укласти угоди з його адміністрацією до набрання чинності вищими митами, Трамп відповів, що він відкритий для цього.
- «Ми в ударі в плані угод, – сказав він. – Ми маємо справу з досить великою кількістю країн, і всі вони хочуть укласти з нами угоди». Він зазначив, що не вважає, що продовження терміну буде «необхідністю».
Контекст
У квітні Трамп оголосив про підвищення мит для десятків торгових партнерів, але призупинив їх на 90 днів, оскільки ринки впали, а інвестори побоювалися, що мита спровокують глобальний спад. Однак, незважаючи на переговори, єдина торгова угода, якої досягли США, – це домовленість із Великою Британією, а також митне перемирʼя з Китаєм. 11 червня Трамп заявив, що торговельну рамкову угоду з Китаєм завершено.
Трамп спочатку припускав, що він вестиме переговори з кожним партнером, але відійшов від цієї ідеї, віддавши пріоритет переговорам із деякими ключовими економічними партнерами і визнавши, що адміністрація не має можливості вести переговори щодо десятків окремих угод. Команда Трампа також працює над укладанням двосторонніх угод з Індією, Японією, Південною Кореєю, а також із Європейським Союзом.
Раніше, 11 червня, міністр торгівлі Говард Лютник заявив, що ЄС, ймовірно, стане однією з останніх угод, які укладуть США, висловивши розчарування проведенням переговорів із блоком із 27 країн.
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