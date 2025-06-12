Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір протягом найближчих одного-двох тижнів направити листи торговим партнерам із зазначенням односторонніх ставок напередодні 9 липня, коли планується знову запровадити вищі мита для десятків економік, пише Bloomberg . США поки що уклали торговельну угоду тільки з Великою Британією і майже досягли згоди з Китаєм.

Ключові факти

«Приблизно через півтора-два тижні ми розішлемо листи країнам і розповімо їм, у чому полягає угода, – заявив Трамп. – У певний момент ми просто розсилатимемо листи. І я думаю, ви розумієте, що говорячи, що це угода, ви можете її прийняти чи відмовитися».

Незрозуміло, чи виконає Трамп свою обіцянку. Президент часто встановлював двотижневі терміни для дій, але вони наставали пізніше чи не наступали взагалі.

16 травня президент заявляв, що встановить митні ставки для торгових партнерів США «протягом наступних двох-трьох тижнів».

На питання, чи продовжить він термін, протягом якого країни можуть укласти угоди з його адміністрацією до набрання чинності вищими митами, Трамп відповів, що він відкритий для цього.

«Ми в ударі в плані угод, – сказав він. – Ми маємо справу з досить великою кількістю країн, і всі вони хочуть укласти з нами угоди». Він зазначив, що не вважає, що продовження терміну буде «необхідністю».

Контекст

У квітні Трамп оголосив про підвищення мит для десятків торгових партнерів, але призупинив їх на 90 днів, оскільки ринки впали, а інвестори побоювалися, що мита спровокують глобальний спад. Однак, незважаючи на переговори, єдина торгова угода, якої досягли США, – це домовленість із Великою Британією, а також митне перемирʼя з Китаєм. 11 червня Трамп заявив, що торговельну рамкову угоду з Китаєм завершено.

Трамп спочатку припускав, що він вестиме переговори з кожним партнером, але відійшов від цієї ідеї, віддавши пріоритет переговорам із деякими ключовими економічними партнерами і визнавши, що адміністрація не має можливості вести переговори щодо десятків окремих угод. Команда Трампа також працює над укладанням двосторонніх угод з Індією, Японією, Південною Кореєю, а також із Європейським Союзом.

Раніше, 11 червня, міністр торгівлі Говард Лютник заявив, що ЄС, ймовірно, стане однією з останніх угод, які укладуть США, висловивши розчарування проведенням переговорів із блоком із 27 країн.