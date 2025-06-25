Введение новых санкций против России может осложнить потенциальные переговоры, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Politico. Он подчеркнул, что президент Трамп «определит подходящий момент и способ» для их введения.
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- Во время саммита НАТО в Гааге в среду президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами постараются убедить Трампа в необходимости новых санкций против России, ведь Владимир Путин неоднократно отвергал предложения США о прекращении огня.
- «Если мы сейчас введем санкции, как того хотят многие, мы, вероятно, потеряем шанс на переговоры о прекращении огня. Кто тогда будет вести диалог с Россией?» – отметил Рубио.
- По его словам, администрация Трампа сотрудничает с Конгрессом, чтобы обеспечить президенту необходимую гибкость в вопросе санкций. Рубио добавил, что введение новых экономических мер может означать закрытие возможности для переговоров с Россией в ближайшей перспективе.
- «Если Трамп пойдет на этот шаг, это будет фактически означать, что переговоры в ближайшее время не состоятся», – объяснил он.
- Рубио подчеркнул, что США будут продолжать искать возможности для диалога: «Если появится шанс изменить ситуацию и вынудить Россию сесть за стол переговоров, мы им воспользуемся».
- Поскольку переговоры с Россией зашли в тупик, Рубио отметил, что Москва рассчитывает достичь своих территориальных целей на поле боя, но Вашингтон считает, что это будет сложнее, чем предполагает Россия.
- «Россияне считают, что могут получить на поле боя то, чего требовали за столом переговоров, в том числе сохранение контроля над определенными территориями. Мы думаем, что им будет гораздо труднее этого достичь, чем они рассчитывают», – подытожил Рубио.
Контекст
Сенатор Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина) представил масштабный двухпартийный законопроект – «Акт о санкционировании России 2025» (Sanctioning Russia Act of 2025). Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на российские энергоносители (нефть, газ, уран) и аналогичные санкции против стран, продолжающих покупать энергоресурсы у России, в частности, Китая и Индии. Цель законопроекта – усилить экономическое давление на Кремль и его торговых партнеров, поддерживающих финансирование войны против Украины.
В Сенате законопроект поддерживают 82 соавтора от обеих партий, что обеспечивает достаточное количество голосов для преодоления возможного президентского вето. В Палате представителей у документа 60 сторонников, поровну от республиканцев и демократов.
В начале июня президент Дональд Трамп призвал республиканцев не выносить законопроект о новых санкциях против России на голосование. По информации источников Reuters в Белом доме, Трамп рассчитывал на «перспективные переговоры» с Путиным по ситуации в Украине.
В ходе саммита G7 в Канаде Трамп заявил, что воздерживается от введения новых ограничений, поскольку надеется на достижение мирного соглашения. Он также подчеркнул, что санкции не являются «дорогой с односторонним движением», и отметил, что они наносят США «значительный ущерб».
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