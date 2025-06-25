Введение новых санкций против России может осложнить потенциальные переговоры, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Politico . Он подчеркнул, что президент Трамп «определит подходящий момент и способ» для их введения.

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Во время саммита НАТО в Гааге в среду президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами постараются убедить Трампа в необходимости новых санкций против России, ведь Владимир Путин неоднократно отвергал предложения США о прекращении огня.

«Если мы сейчас введем санкции, как того хотят многие, мы, вероятно, потеряем шанс на переговоры о прекращении огня. Кто тогда будет вести диалог с Россией?» – отметил Рубио.

По его словам, администрация Трампа сотрудничает с Конгрессом, чтобы обеспечить президенту необходимую гибкость в вопросе санкций. Рубио добавил, что введение новых экономических мер может означать закрытие возможности для переговоров с Россией в ближайшей перспективе.

«Если Трамп пойдет на этот шаг, это будет фактически означать, что переговоры в ближайшее время не состоятся», – объяснил он.

Рубио подчеркнул, что США будут продолжать искать возможности для диалога: «Если появится шанс изменить ситуацию и вынудить Россию сесть за стол переговоров, мы им воспользуемся».

Поскольку переговоры с Россией зашли в тупик, Рубио отметил, что Москва рассчитывает достичь своих территориальных целей на поле боя, но Вашингтон считает, что это будет сложнее, чем предполагает Россия.

«Россияне считают, что могут получить на поле боя то, чего требовали за столом переговоров, в том числе сохранение контроля над определенными территориями. Мы думаем, что им будет гораздо труднее этого достичь, чем они рассчитывают», – подытожил Рубио.

Контекст

Сенатор Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина) представил масштабный двухпартийный законопроект – «Акт о санкционировании России 2025» (Sanctioning Russia Act of 2025). Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на российские энергоносители (нефть, газ, уран) и аналогичные санкции против стран, продолжающих покупать энергоресурсы у России, в частности, Китая и Индии. Цель законопроекта – усилить экономическое давление на Кремль и его торговых партнеров, поддерживающих финансирование войны против Украины.

В Сенате законопроект поддерживают 82 соавтора от обеих партий, что обеспечивает достаточное количество голосов для преодоления возможного президентского вето. В Палате представителей у документа 60 сторонников, поровну от республиканцев и демократов.

В начале июня президент Дональд Трамп призвал республиканцев не выносить законопроект о новых санкциях против России на голосование. По информации источников Reuters в Белом доме, Трамп рассчитывал на «перспективные переговоры» с Путиным по ситуации в Украине.

В ходе саммита G7 в Канаде Трамп заявил, что воздерживается от введения новых ограничений, поскольку надеется на достижение мирного соглашения. Он также подчеркнул, что санкции не являются «дорогой с односторонним движением», и отметил, что они наносят США «значительный ущерб».