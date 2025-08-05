Президент США Дональд Трамп заявил, что «в течение следующих 24 часов» повысит пошлины на товары из Индии из-за того, что Нью-Дели продолжает покупать российскую нефть. Об этом пишет Bloomberg 5 августа.

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«Мы остановились на 25%, но, думаю, я существенно повышу эту пошлину в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть», – сказал Трамп. «Они подпитывают военную машину. И если они будут продолжать это делать, я не буду доволен».

Трамп отметил, что снижение цен на энергоносители ослабит способность Путина продолжать вторжение в Украину, которое длится уже четвертый год.

«Если цены на энергоносители упадут достаточно низко, Путин перестанет убивать людей», – сказал Трамп. «Если снизить цену еще на $10 за баррель, у него не будет выбора, ведь его экономика в плохом состоянии».

Правительство Индии заявило, что продолжит переговоры с США, надеясь договориться о более низких пошлинах. Оно также назвало угрозы Трампа по поводу закупок энергоносителей необоснованными.

Индия рассматривает возможность увеличения закупок природного газа из США, а также импорт телекоммуникационного оборудования и золота.

Контекст

Ранее Дональд Трамп предупреждал Индию о возможных дополнительных санкциях из-за ее сотрудничества с Россией в энергетическом и военном секторах. Он выразил недовольство высокими пошлинами и торговыми ограничениями, введенными Индией, обвиняя страну в значительных закупках российского оружия и энергоносителей. По мнению Трампа, это подрывает международные усилия, направленные на сдерживание агрессии Кремля. Кроме базовых пошлин в 25%, США намерены вводить дополнительные штрафные меры за сотрудничество с Россией.

Впоследствии стало известно, что крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Индии приобрел миллионы баррелей нефти в США и ОАЭ. Этот шаг произошел на фоне угроз Трампа установить высокие пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую нефть.