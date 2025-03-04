TSMC инвестирует $100 млрд в производство чипов в США

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, планирует инвестировать минимум $100 млрд в строительство заводов в США. Об этом компания объявила вместе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 3 марта, пишет WSJ.
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Подробности
- Инвестиции TSMC планирует направить на расширение производства в Аризоне. Гендиректор компании Си Си Вэй заявил, что в планах – строительство трех новых заводов по производству чипов, двух предприятий по упаковке полупроводников и центра исследований и разработок.
- Это значительно расширяет присутствие компании в США, где она закрепилась еще в 2020 году, объявив о строительстве завода стоимостью в $12 млрд, отметила WSJ. С тех пор амбиции TSMC только росли: общая сумма инвестиций в США уже составила $165 млрд.
- Трамп, активно выступающий за развитие производства в США, назвал расширение TSMC победой его политики тарифов. Он утверждает, что высокие пошлины на импортные чипы сделали локальное производство более привлекательным.
- При этом эксперты отмечают, что большинство таких инвестиций поддерживаются именно государственными субсидиями, а не тарифной политикой.
Контекст
TSMC – ключевой игрок в глобальном технологическом секторе, поскольку его чипы используются в системах искусственного интеллекта, смартфонах и другой высокотехнологичной продукции.
США долго пытались снизить свою зависимость от азиатских производителей и вернуть критически важные технологии на собственную территорию. Администрация Байдена, как и ранее Трампа, поддерживала эту стратегию через государственные субсидии: TSMC уже получила $6,6 млрд грантов в рамках закона о чипах 2022 года.
Расширение TSMC производится на фоне других масштабных инвестиций в полупроводниковую отрасль США. OpenAI, Oracle и SoftBank Group ранее заявили о намерении инвестировать до $500 млрд в искусственный интеллект, а Apple планирует потратить еще $500 млрд на создание 20 000 рабочих мест. В то же время критики обращают внимание, что не все обещания крупных корпораций реализуются в полном объеме.
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