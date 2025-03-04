TSMC инвестирует $100 млрд в производство чипов в США

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, планирует инвестировать минимум $100 млрд в строительство заводов в США. Об этом компания объявила вместе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 3 марта, пишет WSJ .

Подробности

Инвестиции TSMC планирует направить на расширение производства в Аризоне. Гендиректор компании Си Си Вэй заявил, что в планах – строительство трех новых заводов по производству чипов, двух предприятий по упаковке полупроводников и центра исследований и разработок.

Это значительно расширяет присутствие компании в США, где она закрепилась еще в 2020 году, объявив о строительстве завода стоимостью в $12 млрд, отметила WSJ. С тех пор амбиции TSMC только росли: общая сумма инвестиций в США уже составила $165 млрд.

Трамп, активно выступающий за развитие производства в США, назвал расширение TSMC победой его политики тарифов. Он утверждает, что высокие пошлины на импортные чипы сделали локальное производство более привлекательным.

При этом эксперты отмечают, что большинство таких инвестиций поддерживаются именно государственными субсидиями, а не тарифной политикой.

Контекст

TSMC – ключевой игрок в глобальном технологическом секторе, поскольку его чипы используются в системах искусственного интеллекта, смартфонах и другой высокотехнологичной продукции.

США долго пытались снизить свою зависимость от азиатских производителей и вернуть критически важные технологии на собственную территорию. Администрация Байдена, как и ранее Трампа, поддерживала эту стратегию через государственные субсидии: TSMC уже получила $6,6 млрд грантов в рамках закона о чипах 2022 года.

Расширение TSMC производится на фоне других масштабных инвестиций в полупроводниковую отрасль США. OpenAI, Oracle и SoftBank Group ранее заявили о намерении инвестировать до $500 млрд в искусственный интеллект, а Apple планирует потратить еще $500 млрд на создание 20 000 рабочих мест. В то же время критики обращают внимание, что не все обещания крупных корпораций реализуются в полном объеме.