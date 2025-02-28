В Киеве экстренные отключения света – Yasno

В столице вечером 28 февраля применяются экстренные отключения света. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на странице Facebook.

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В Киеве и Днепре с 17:30 будут применяться экстренные отключения света, сообщил Коваленко.

В ряде регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Аварийные отключения применяются в Житомирской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, свидетельствуют сообщения облэнерго.

Контекст

В ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину более 200 дронами. Из-за обстрела энергообъектов в шести областях аварийные отключения света.

За три года полномасштабной войны Россия разрушила или повредила более 60 000 энергетических объектов в Украине, заявил министр энергетики Герман Галущенко 24 февраля. По его словам, с начала вторжения украинская энергетика стала мишенью российских атак, подвергнувшись более 30 масштабным ударам, которые нанесли ущерб на миллиарды долларов.

По состоянию на ноябрь 2024 года прямой ущерб инфраструктуры Украины от полномасштабного вторжения России достиг почти $170 млрд, такие данные приводит KSE Institute.