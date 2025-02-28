У Києві екстрені відключення світла – Yasno

У столиці ввечері 28 лютого застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на сторінці у Facebook.

Деталі

У Києві і Дніпрі з 17:30 будуть застосовуватися екстрені відключення світла, повідомив Коваленко.

В кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомила пресслужба «Укренерго».

Аварійні відключення застосовуються у Житомирській, Полтавській, Черкаській і Чернігівській областях, свідчать повідомлення обленерго.

Контекст

Уніч на 28 лютого Росія атакувала Україну понад 200 дронами. Через обстріл енергооб’єктів у шести областях аварійні відключення світла.

За три роки повномасштабної війни Росія зруйнувала або пошкодила понад 60 000 енергетичних об’єктів в Україні, заявив міністр енергетики Герман Галущенко 24 лютого. За його словами, від початку вторгнення українська енергетика стала мішенню російських атак, зазнавши понад 30 масштабних ударів, які завдали збитків на мільярди доларів.

Станом на листопад 2024 року прямі збитки інфраструктурі України від повномасштабного вторгнення Росії досягли майже $170 млрд, такі дані наводить KSE Institute.