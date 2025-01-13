Проект постановления об увольнении министра энергетики Германа Галущенко зарегистрировали в Верховной Раде, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Проект авторства народной депутатки Инны Совсун и еще почти 30 депутатов зарегистрированы под №12403 от 13 января.

Ключевые факты

Народный депутат Ярослав Железняк, который есть среди авторов проекта, напомнил, что после регистрации постановление должно быть рассмотрено в комитете Верховной Рады, а уже потом в сессионном зале.

«Конечно, будут пытаться блокировать эту историю. Но не в первый раз имеем такой бой», – написал депутат.

Он напомнил, что среди причин представления постановления об увольнении Галущенко были «системная коррупция в энергетике, игнорирование вызовов на заседания парламента, комитетов и ВСК, проваленная работа по защите части энергетической инфраструктуры, потеря любой репутации среди партнеров, ложь и манипуляции, неприемлемое поведение министра сегодня во время часа вопросов к правительству».

Контекст

Законопроект о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, зарегистрированный правительством в апреле 2024 года под №11146, получил поддержку энергетического комитета Верховной Рады 17 июня для принятия за основу. Вскоре спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что среди депутатов есть значительный консенсус по этому документу. В декабре 2024-го Рада сняла с рассмотрения законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

10 января народные депутаты начали процесс увольнения министра энергетики Германа Галущенко с занимаемой должности, сообщила депутат Инна Совсун. Между ней и министром во время заседания возник спор. По словам Совсун, на часе вопросов правительству премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что о достраивании Хмельницкой АЭС есть договоренность с американцами.

На что депутат его исправила и заявила, что члены энергетического комитета энергетики «получили сообщения от делегации Еврокомиссии и посольства США в Украине, которые обеспокоены, что в публичном пространстве появляется информация, что они официально поддерживают достройку ХАЭС». По ее словам, действительно никакой поддержки со стороны партнеров нет, и «они хотели бы в будущем избежать таких манипуляций».

Галущенко ответил, что третий и четвертый блоки ХАЭС будут работать на американском топливе. «А вот относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство», – заявил министр.