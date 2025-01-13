Проєкт постанови про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка зареєстрували у Верховній Раді, про це свідчать дані на сайті парламенту. Проєкт авторства народної депутатки Інни Совсун і ще майже 30 депутатів зареєстровано за №12403 від 13 січня.

Ключові факти

Народний депутат Ярослав Железняк, який є серед авторів проєкту, нагадав, що після реєстрації постанову мають розглянути в комітеті Верховної Ради, а вже потім у сесійсній залі.

«Звичайно, будуть намагатися блокувати цю історію. Але не в перший раз маємо такий бій», – написав депутат.

Він нагадав, що серед причин подання постанови про звільнення Галущенка були «системна корупція в енергетиці, ігнорування викликів на засіданні парламенту, комітетів і ТСК, провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури, втрата будь-якої репутації серед партнерів, брехня та маніпуляції, неприйнятна поведінка міністра сьогодні під час години запитань до уряду».

Контекст

Законопроєкт про будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, зареєстрований урядом у квітні 2024 року під №11146, отримав підтримку енергетичного комітету Верховної Ради 17 червня для ухвалення за основу. Невдовзі спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що серед депутатів є значний консенсус щодо цього документа. У грудні 2024-го Рада зняла з розгляду законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

10 січня народні депутати розпочали процес звільнення міністра енергетики Германа Галущенка з займаної посади, повідомила депутат Інна Совсун. Між нею та міністром під час засідання виникла суперечка. За словами Совсун, на годині питань до уряду премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що про добудову Хмельницької АЕС є домовленість з американцями.

На що депутатка його виправила і заявила, що члени енергетичного комітету енергетики «отримали повідомлення від делегації Єврокомісії та посольства США в Україні, які стурбовані, що в публічному просторі зʼявляється інформація, що вони ніби-то офіційно підтримують добудову ХАЕС». За її словами, насправді жодної підтримки з боку партнерів немає, і «вони хотіли б в майбутньому уникнути таких маніпуляцій».

Галущенко відповів, що третій і четвертий блоки ХАЕС будуть працювати на американському паливі. «А от стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу», – заявив міністр.