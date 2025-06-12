Участники саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» призвали к ужесточению санкций против РФ. Сербия не поддержала совместное заявление

Президент Сербии Александр Вучич не подписал совместную декларацию саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», состоявшегося 11 июня в Одессе, сообщает сайт сербского президента. Декларация осуждает российскую агрессию против Украины и полномасштабное вторжение, а также содержит призывы к дополнительным санкциям.
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Ключевые факты
- «Принятая декларация не была для нас легкой и простой, и именно поэтому я воздержался и поэтому моего имени и имени Сербии нет среди подписантов декларации. Но я хотел бы еще раз выразить свою полную признательность президенту Зеленскому за исключительное гостеприимство здесь, в Одессе», – сказал Вучич.
- Вучич добавил, что никто не «оказывал давления» на него, чтобы он подписал эту декларацию. Он объяснил журналистами, что не подписал ее, потому что текст содержит требования относительно санкций против России.
- В совместной декларации участники саммита осудили жестокую агрессивную войну России против Украины, подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
- Страны призвали международное сообщество активизировать поддержку Украины и одновременно воздержаться от предоставления какой-либо материальной или иной помощи военным усилиям России.
- «Полный вывод российских сил и техники со всей территории Украины, прекращение боевых действий и войны в целом, а также полное восстановление международно признанных границ Украины является основополагающими, неотъемлемыми условиями для достижения всеобъемлющего, надежного и длительного мира», – говорится в декларации.
- Совместное заявление поддерживает стремление Украины к ЕС и НАТО, а также призывает международное сообщество сохранять и дальше усиливать санкции против РФ и поддерживает международные усилия по созданию специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии РФ против Украины.
Контекст
В среду, 11 июня, в Одессе в четвертый раз состоялся саммит «Украина – Юго-Восточная Европа». Совместную декларацию по его итогам подписали президент Украины Владимир Зеленский и президенты Молдовы Мая Санду, Черногории Яков Милатович, Румынии Никушор Дан, премьер-министры Болгарии Росен Желязков, Хорватии Андрей Пленкович, Греции Кириакос Мицотакис, глава парламента Албании Элиза Спиропали, первый заместитель главы правительства и министр охраны окружающей среды и пространственного планирования Северной Македонии Изет Меджити, вице-премьер-министр – министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон.
Предыдущие саммиты прошли в Афинах (Греция) 21 августа 2023 года, Тиране (Албания) 28 февраля 2024 года и Дубровнике (Хорватия) 9 октября 2024 года.
Во время саммита в 2025-м страны обсудили укрепление региональной безопасности, включая, но не ограничиваясь, регион Черного моря, устойчивость и сотрудничество. Приоритетами были: безопасность, предотвращение гибридных угроз, торговля, энергетическая безопасность, разминирование, восстановление Украины, гуманитарная помощь и реабилитация, особенно для украинских ветеранов и детей, пострадавших в результате агрессивной войны России против Украины.
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