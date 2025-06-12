Участники саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» призвали к ужесточению санкций против РФ. Сербия не поддержала совместное заявление

Президент Сербии Александр Вучич не подписал совместную декларацию саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», состоявшегося 11 июня в Одессе, сообщает сайт сербского президента. Декларация осуждает российскую агрессию против Украины и полномасштабное вторжение, а также содержит призывы к дополнительным санкциям.

Ключевые факты

«Принятая декларация не была для нас легкой и простой, и именно поэтому я воздержался и поэтому моего имени и имени Сербии нет среди подписантов декларации. Но я хотел бы еще раз выразить свою полную признательность президенту Зеленскому за исключительное гостеприимство здесь, в Одессе», – сказал Вучич.

Вучич добавил, что никто не «оказывал давления» на него, чтобы он подписал эту декларацию. Он объяснил журналистами, что не подписал ее, потому что текст содержит требования относительно санкций против России.

В совместной декларации участники саммита осудили жестокую агрессивную войну России против Украины, подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Страны призвали международное сообщество активизировать поддержку Украины и одновременно воздержаться от предоставления какой-либо материальной или иной помощи военным усилиям России.

«Полный вывод российских сил и техники со всей территории Украины, прекращение боевых действий и войны в целом, а также полное восстановление международно признанных границ Украины является основополагающими, неотъемлемыми условиями для достижения всеобъемлющего, надежного и длительного мира», – говорится в декларации.

Совместное заявление поддерживает стремление Украины к ЕС и НАТО, а также призывает международное сообщество сохранять и дальше усиливать санкции против РФ и поддерживает международные усилия по созданию специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии РФ против Украины.

Контекст

В среду, 11 июня, в Одессе в четвертый раз состоялся саммит «Украина – Юго-Восточная Европа». Совместную декларацию по его итогам подписали президент Украины Владимир Зеленский и президенты Молдовы Мая Санду, Черногории Яков Милатович, Румынии Никушор Дан, премьер-министры Болгарии Росен Желязков, Хорватии Андрей Пленкович, Греции Кириакос Мицотакис, глава парламента Албании Элиза Спиропали, первый заместитель главы правительства и министр охраны окружающей среды и пространственного планирования Северной Македонии Изет Меджити, вице-премьер-министр – министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон.

Предыдущие саммиты прошли в Афинах (Греция) 21 августа 2023 года, Тиране (Албания) 28 февраля 2024 года и Дубровнике (Хорватия) 9 октября 2024 года.

Во время саммита в 2025-м страны обсудили укрепление региональной безопасности, включая, но не ограничиваясь, регион Черного моря, устойчивость и сотрудничество. Приоритетами были: безопасность, предотвращение гибридных угроз, торговля, энергетическая безопасность, разминирование, восстановление Украины, гуманитарная помощь и реабилитация, особенно для украинских ветеранов и детей, пострадавших в результате агрессивной войны России против Украины.