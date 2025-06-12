Учасники саміту «Україна – Південно-Східна Європа» закликали до посилення санкцій проти РФ. Сербія не підтримала спільну заяву

Президент Сербії Александр Вучич не підписав спільну декларацію саміту «Україна – Південно-Східна Європа», який відбувся 11 червня у Одесі, повідомляє сайт сербського президента. Декларація засуджує російську агресію проти України і повномасштабне вторгнення, а також містить заклики до додаткових санкцій.

Ключові факти

«Декларація, яку було прийнято, не була для нас легкою та простою, і саме тому я утримався і тому мого імені та імені Сербії немає серед підписантів декларації. Але я хотів би ще раз висловити свою повну вдячність президенту Зеленському за виняткову гостинність тут, в Одесі», – сказав Вучич.

Вучич додав, що ніхто не «чинив тиску» на нього, щоб він підписав цю декларацію. Він пояснив журналістами, що не підписав її, бо текст містить вимоги щодо санкцій проти Росії.

У спільній декларації учасники саміту засудили жорстоку агресивну війну Росії проти України, підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Країни закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку України і водночас утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги воєнним зусиллям Росії.

«Повне виведення російських сил і техніки з усієї території України, припинення бойових дій і війни загалом, а також повне відновлення міжнародно визнаних кордонів України є основоположними, невід’ємними умовами для досягнення всеохопного, надійного та тривалого миру», – йдеться у декларації.

Спільна заява підтримує прагнення України в ЄС та НАТО, а також закликає міжнародну спільноту зберігати й надалі посилювати санкції проти РФ і підтримує міжнародні зусилля зі створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії РФ проти України.

Контекст

У середу, 11 червня, в Одесі вчетверте відбувся саміт «Україна – Південно-Східна Європа». Спільну декларацію за його підсумками підписали президент України Володимир Зеленський і президенти Молдови Мая Санду, Чорногорії Яков Мілатович, Румунії Нікушор Дан, прем’єр-міністри Болгарії Росен Желязков, Хорватії Андрей Пленкович, Греції Кіріакос Міцотакіс, глова парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший заступник голови уряду та міністр охорони довкілля й просторового планування Північної Македонії Ізет Меджіті, віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Попередні саміти відбулися в Афінах (Греція) 21 серпня 2023 року, Тирані (Албанія) 28 лютого 2024 року та Дубровнику (Хорватія) 9 жовтня 2024 року.

Під час саміту у 2025-му країни обговорили зміцнення регіональної безпеки включно з, але не обмежуючись, регіоном Чорного моря, стійкістю та співпрацею. Пріоритетами були: безпека, запобігання гібридним загрозам, торгівля, енергетична безпека, розмінування, відновлення України, гуманітарна допомога та реабілітація, особливо для українських ветеранів та дітей, які постраждали внаслідок агресивної війни Росії проти України.