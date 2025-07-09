Украинский сервис Uklon рассчитывает увеличить долю дохода не от райдхейлинга в пять раз за три последующих года. Об этом рассказал CEO Uklon Сергей Гришков в интервью ЭП .

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К 2028 году доля дохода от неосновного бизнеса должна достигнуть 25% с нынешних 5–7%, говорит CEO компании. «Цель – сделать четвертую часть дохода из других продуктов», – отметил он.

По словам Гришкова, достижение этой цели осложнено быстрым ростом основного бизнеса – за 2024-й выручка компании выросла на 60% по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на это, Uklon стремится развивать экосистему вокруг райдхейлинга , сказал CEO.

, сказал CEO. «Uklon через три года – номер один в райдхейлинге, но уже с экосистемой вокруг: доставка, микромобильность, новые форматы. Это тоже компания, которая экспортирует себя за пределы Украины», – прогнозирует Гришков.

По его словам, Uklon планирует запустить свои услуги как минимум в двух новых странах, «чтобы уменьшить зависимость от украинского рынка».

Контекст

В начале апреля «Киевстар» купил сервис онлайн-вызова авто Uklon за $155,2 млн. Это второй по стоимости M&A на украинском рынке за время полномасштабного вторжения. И самое большое приобретение оператора за 30 лет существования.

Лидер украинского рынка Uklon в 2024-м нарастил выручку на 89%, до 1,7 млрд грн, по данным YouControl. Компания работает в 27 городах Украины, у нее более 100 000 водителей. В 2024-м она совершила более 100 млн поездок и более 3 млн доставок, отмечается в пресс-релизе.

У Uklon также есть один зарубежный рынок – Узбекистан. Весной 2024-го компания ушла с рынка Азербайджана по регуляторным причинам.