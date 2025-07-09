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Uklon планує збільшити частку доходу від нових сервісів у пʼять разів за три роки – CEO

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Український сервіс Uklon розраховує збільшити частку доходу не від райдхейлінгу у пʼять разів за три наступні роки. Про це розповів CEO Uklon Сергій Гришков в інтерв’ю ЕП

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Деталі

  • До 2028 року частка доходу від неосновного бізнесу має досягти 25% з теперішніх 5–7%, каже CEO компанії. «Мета – зробити четверту частину доходу з інших продуктів», – зазначив він. 
  • За словами Гришкова, досягнення цієї мети ускладнене швидким зростанням основного бізнесу – за 2024-й виторг компанії зріс на 60% порівняно з попередніми роками. Попри це, Uklon прагне розвивати екосистему навколо райдхейлінгу, сказав CEO.
  • «Uklon через три роки – це номер один у райдхейлінгу, але вже з екосистемою навколо: доставка, мікромобільність, нові формати. Це також компанія, яка експортує себе за межі України», – прогнозує Гришков.
  • За його словами, Uklon планує запустити свої послуги щонайменше у двох нових країнах, «щоб зменшити залежність від українського ринку».

Контекст

На початку квітня «Київстар» купив сервіс онлайн-виклику авто Uklon за $155,2 млн. Це друга за вартістю M&A на українському ринку за час повномасштабного вторгнення. І найбільше придбання оператора за 30 років існування.

Лідер українського ринку Uklon у 2024-му наростив виторг на 89%, до 1,7 млрд грн, за даними YouControl. Компанія працює у 27 містах України та має понад 100 000 водіїв. У 2024-му вона здійснила понад 100 млн поїздок і понад 3 млн доставок, зазначається у пресрелізі. 

Uklon має також один закордонний ринок – Узбекистан. Навесні 2024-го компанія пішла з ринку Азербайджану через регуляторні причини.

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