Україна пропонує ЄС жорсткіший план санкцій для ізоляції Росії через вагання Трампа – Reuters

Ключові факти

Документ, що раніше не публікувався, і буде представлений ​​ЄС, закликає блок з 27 країн зайняти більш агресивну і незалежну позицію щодо санкцій, оскільки невизначеність щодо майбутньої ролі Вашингтона зберігається.

Серед 40 сторінок рекомендацій були заклики ухвалити законодавство, яке прискорить вилучення ЄС активів у осіб, які перебувають під санкціями, та надсилання їх в Україну. Ті, хто перебуває під санкціями, могли б вимагати компенсацію від Росії.

ЄС пропонується розглянути низку кроків, щоб його санкції застосовувалися жорсткіше за межами блоку, включаючи націлювання на іноземні компанії, які використовують його технології для надання допомоги Росії, а також запровадження вторинних санкцій щодо покупців російської нафти.

Такі вторинні санкції, які можуть вдарити по великих покупцях, таких як Індія та Китай, стали б важливим кроком, на який Європа досі не наважувалась. Трамп публічно допускав вторинні санкції, перш ніж оголосити, що поки не посилюватиме санкцїі проти РФ.

Документ також містить заклик до ЄС розглянути можливість використання принципу більшості при прийнятті рішень щодо санкцій, щоб не допустити їх блокування окремими державами-членами. Україна стурбована тим, що відхід Вашингтона від західного консенсусу щодо санкцій може також спричинити коливання в ЄС, де традиційно потрібна одностайність для прийняття важливих рішень.

У документі щодо санкцій наголошується на «безпрецедентності» санкцій, введених ЄС досі, і йдеться про їхній потенціал зробити більше.

Невизначеність щодо позиції США уповільнила темпи ухвалення економічних контрзаходів та багатосторонньої координації, але «не має спонукати Європейський союз до послаблення санкційного тиску», йдеться у проєкті.

«Вихід Америки з режиму санкцій (став би) величезним ударом по єдності ЄС», – заявив агентству Reuters високопосадовець з українського уряду.

ЄС не може повністю замінити вагу США у застосуванні економічного тиску на Росію. Більшість впливу санкцій США виходить із домінування долара у світовій торгівлі, з яким євро не може зрівнятися.

Контекст

Після розмови з Путіним у понеділок Трамп вирішив не вводити нові санкції проти Росії, розбивши надії європейських лідерів та Києва, які протягом кількох тижнів умовляли його посилити тиск на Москву.

ЄС та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти Росії 20 травня, заявивши, що вони все ще сподіваються, що Вашингтон приєднається до них. Але європейці відкрито обговорюють способи, якими вони можуть чинити тиск на Москву, якщо Вашингтон більше не готовий брати участь.

Україна намагалася публічно уникати будь-яких натяків на критику Вашингтона з того часу, як президент Володимир Зеленський та Трамп мали суперечку у Білому домі у лютому.

У США були підготовлені два потенційно великі пакети санкцій – один урядом, а інший – сенатором Ліндсі Гремом, який підтримує Трампа, – проте незрозуміло, чи підпише Трамп якийсь із них.