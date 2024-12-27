Україна встановила контакт із новою сирійською владою – МЗС

Україна сподівається на зміну політики Сирії щодо української територіальної цілісності й готова до відновлення дипломатичних відносин після цього, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише «Інтерфакс-Україна» 27 грудня.

Ключові факти

Україна вже встановила контакт із новою сирійською владою, зокрема й на рівні міністра закордонних справ. «Це все, що я можу повідомити наразі», – додав Тихий.

Тихий зазначив, що робота з налагодження комунікації з Сирією активно триває.

«Ми будемо дивитися, як діятиме новий уряд. Ми розуміємо, що попередній режим Асада не визнав порушення територіальної цілісності України, тому були розірвані дипломатичні відносини. Якщо ця політика зміниться, ми готові відновлювати дипломатичні відносини», – пояснив речник.

Контекст

8 грудня сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Він залишив країну на літаку і отримав притулок у Росії. Наступ очолило воєнізоване угруповання ісламізму «Хаят Тахрір аш-Шам» на чолі з Абу Мухаммадом аль-Джулані.

Після падіння режиму Асада Україна заявила про бажання відновити відносини з Сирією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Київ готовий «прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтвердити підтримку сирійського народу». Про намір постачати продовольство Сирії раніше заявляв міністр аграрної політики Віталій Коваль.

27 грудня Україна направила 500 т пшеничного борошна до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), повідомив президент Володимир Зеленський.