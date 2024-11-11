Украинский фонд Roosh Ventures проинвестировал в американский стартап Toothio

Американский стартап Toothio привлек дополнительные $5 млн, среди инвесторов – украинский фонд Roosh Ventures, говорится в пресс-релизе. Кадровая платформа Toothio предоставляет стоматологическим кабинетам доступ к проверенному пулу с более чем 30 000 специалистов.

Ключевые факты

Возглавили раунд финансирования nvp capital и Craft Ventures, также в раунде приняли участие Rho Capital, Marketplace Capital, Burst Capital, Revere Partners, Karman Ventures, Az Crown и Connexa Capital.

Маркетплейс управления кадрами Toothio призван решить проблему нехватки работников в стоматологической отрасли США, соединяя поисковые данные сертифицированных стоматологических гигиенистов, ассистентов и рецепционистов с клиниками.

Программный алгоритм Toothio подбирает рекомендованных профессионалов со свободными рабочими сменами поблизости. Показатель заполняемости свободных изменений составляет 97%, так что Toothio облегчает стоматологическим кабинетам и организациям стоматологических услуг (DSO) оптимизацию работы.

«Сейчас мы проинвестировали в Toothio, у которой есть профессиональная команда и которая решает проблему нехватки кадров именно в стоматологической нише. Команда уже успешно реализовала эту бизнес-модель в компании Qwick и теперь готова к масштабированию в стоматологической отрасли», – заявил Андрей Тимовский, принципал и младший партнер Roosh Ventures.

Контекст

Основанная в 2021 году платформа Toothio стремится облегчить кадровые проблемы, с которыми сталкиваются стоматологи, путем предоставления доступа к гигиенистам и ассистентам по требованию.

Roosh Ventures – это венчурный фонд, инвестирующий в стартапы на стадиях от Pre-seed до Series А в различных индустриях, фокусируясь преимущественно на сфере корпоративных SaaS-решений, fintech, гейминге и продуктах на базе AI.

За три года своего существования фонд проинвестировал в такие стартапы, как Deel, TheGuarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Arkis и более 40 других компаний. У фонда есть офисы в Киеве, Париже и Лондоне.