Украинский фонд Roosh Ventures проинвестировал в американский стартап Toothio

Американский стартап Toothio привлек дополнительные $5 млн, среди инвесторов – украинский фонд Roosh Ventures, говорится в пресс-релизе. Кадровая платформа Toothio предоставляет стоматологическим кабинетам доступ к проверенному пулу с более чем 30 000 специалистов.
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Ключевые факты
- Возглавили раунд финансирования nvp capital и Craft Ventures, также в раунде приняли участие Rho Capital, Marketplace Capital, Burst Capital, Revere Partners, Karman Ventures, Az Crown и Connexa Capital.
- Маркетплейс управления кадрами Toothio призван решить проблему нехватки работников в стоматологической отрасли США, соединяя поисковые данные сертифицированных стоматологических гигиенистов, ассистентов и рецепционистов с клиниками.
- Программный алгоритм Toothio подбирает рекомендованных профессионалов со свободными рабочими сменами поблизости. Показатель заполняемости свободных изменений составляет 97%, так что Toothio облегчает стоматологическим кабинетам и организациям стоматологических услуг (DSO) оптимизацию работы.
- «Сейчас мы проинвестировали в Toothio, у которой есть профессиональная команда и которая решает проблему нехватки кадров именно в стоматологической нише. Команда уже успешно реализовала эту бизнес-модель в компании Qwick и теперь готова к масштабированию в стоматологической отрасли», – заявил Андрей Тимовский, принципал и младший партнер Roosh Ventures.
Контекст
Основанная в 2021 году платформа Toothio стремится облегчить кадровые проблемы, с которыми сталкиваются стоматологи, путем предоставления доступа к гигиенистам и ассистентам по требованию.
Roosh Ventures – это венчурный фонд, инвестирующий в стартапы на стадиях от Pre-seed до Series А в различных индустриях, фокусируясь преимущественно на сфере корпоративных SaaS-решений, fintech, гейминге и продуктах на базе AI.
За три года своего существования фонд проинвестировал в такие стартапы, как Deel, TheGuarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Arkis и более 40 других компаний. У фонда есть офисы в Киеве, Париже и Лондоне.
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