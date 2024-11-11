Український фонд Roosh Ventures проінвестував у американський стартап Toothio

Американський стартап Toothio залучив додаткові $5 млн, серед інвесторів – український фонд Roosh Ventures, йдеться у пресрелізі. Кадрова платформа Toothio надає стоматологічним кабінетам доступ до перевіреного пулу з понад 30 000 фахівців.

Ключові факти

Очолили раунд фінансування nvp capital та Craft Ventures, також у раунді взяли участь Rho Capital, Marketplace Capital, Burst Capital, Revere Partners, Karman Ventures, Az Crown та Connexa Capital.

Маркетплейс управління кадрами Toothio покликаний вирішити проблему нестачі працівників у стоматологічній галузі США, зʼєднуючи сертифікованих стоматологічних гігієністів, асистентів та рецепціоністів з клініками.

Програмний алгоритм Toothio підбирає рекомендованих професіоналів з вільними робочими змінами поблизу. Показник заповнюваності вільних змін складає 97%, так Toothio полегшує стоматологічним кабінетам та організаціям стоматологічних послуг (DSO) оптимізацію роботи.

«Зараз ми проінвестували у Toothio, яка має професійну команду та вирішує проблему нестачі кадрів саме в стоматологічній ніші. Команда вже успішно реалізувала цю бізнес-модель у компанії Qwick і тепер готова до масштабування в стоматологічній галузі», — заявив Андрій Тимовський, принципал та молодший партнер Roosh Ventures.

Контекст

Заснована у 2021 році платформа Toothio має на меті полегшити кадрові проблеми, з якими стикаються стоматологи, шляхом надання доступу до гігієністів та асистентів на вимогу.

Roosh Ventures – це венчурний фонд, який інвестує у стартапи на стадіях від Pre-seed до Series А у різних індустріях, фокусуючись переважно на сфері корпоративних SaaS-рішень, fintech, геймінгу та продуктах на базі AI.

За понад три роки свого існування фонд проінвестував у такі стартапи як Deel, TheGuarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Arkis та понад 40 інших компаній. Фонд має офіси у Києві, Парижі та Лондоні.