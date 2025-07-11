«Укрзализныця» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке ЕС заключили два грантовых соглашения на €54 млн, сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Из них €10 млн пойдут на повышение доступности вокзалов для людей с инвалидностью, пожилых пассажиров, родителей с детьми и других маломобильных групп. Еще €3 млн будут направлены на реинтеграцию ветеранов-железнодорожников, в частности на переобучение и адаптацию рабочих мест.

Также подписано заявление о намерении заключить грантовое соглашение на €41 млн для создания децентрализованной сети газовой генерации. Это обеспечит энергонезависимость «Укрзализныци» во время блэкаутов, сократит энергозатраты в рамках программы «Железная эффективность» и уменьшит потребность в резервных тепловозах и расходах на топливо.

Проект уже воплощается: в мае объявлен международный тендер на закупку оборудования и квалификацию подрядчиков. Гарантийное соглашение между ЕБРР и Украиной подписано перед стартом реализации.

Контекст

В декабре 2024 года ЕБРР объявил о предоставлении «Укрзализныци» кредита на €300 млн для закупки электровозов и €180 млн для установки малых генераторов. Кредит на €300 млн обеспечен государственной гарантией и дополнен грантом до $190 млн от США через Всемирный банк.