Кабінет Міністрів виділив понад 700 млн грн на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 червня.

Ключові факти

За словами Шмигаля, йдеться про будівництво альтернативних джерел тепла та енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво і встановлення газопоршневих та когенераційних установок.

Найбільше коштів піде на проєкти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Також уряд вирішив залучити кошти Європейського інвестиційного банку на завершення 60 проєктів відновлення.

«Завдяки цьому фінансуванню зможемо добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків», – пояснив прем’єр-міністр.

Крім того, уряд виділив 50 млн грн на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів. Також 307 млн грн спрямовано на закупку обладнання та модернізацію харчоблоків у 23 школах в різних регіонах країни.

Контекст

23 червня Кабінет Міністрів спрямував понад 22 млрд грн, наданих партнерами, на потреби відновлення. Зокрема, майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде передано на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства міст. Близько 1,4 млрд грн від JICA виділяється на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів. Майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки ЄС уряд розподілив на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.

Загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії зросла до $524 млрд з $486 млрд, свідчать дані Світового банку, Організації Обʼєднаних Націй, Європейської комісії та уряду України. Нова оцінка вища на 8% порівняно з останнім звітом рік тому. Згідно з RDNA4, яка охоплює втрати, понесені протягом майже трьох років – з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року, – прямі збитки в Україні зросли до $176 млрд, порівняно зі $152 млрд в RDNA3 у лютому 2024 року.