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Кабмін виділив понад 22 млрд грн на проєкти відновлення

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів спрямував понад 22 млрд грн, наданих партнерами, на потреби відновлення. Рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду 23 червня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

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Деталі

  • Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде передано на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства міст. 
  • Близько 1,4 млрд грн від JICA виділяється на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів. 
  • Майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки ЄС уряд розподілив на відбудову та модернізацію портової інфраструктури. 
  • Відновлення України відбувається за пріоритетними напрямками, там, де цього найбільше потребують люди, зазначив Шмигаль.

Контекст

За перші чотири місяці року бюджетна підтримка України від ключових партнерів становила майже $17 млрд, повідомив раніше міністр фінансів Сергій Марченко. Він заявив, що потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік повністю забезпечено.

Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2025 році залишається значною і становить $39,3 млрд.

Напочатку червня Марченко та керівник Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага підписали угоду, яка дозволить отримати майже $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

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