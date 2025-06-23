Кабінет Міністрів спрямував понад 22 млрд грн, наданих партнерами, на потреби відновлення. Рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду 23 червня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість
2400 грн.
Деталі
- Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде передано на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства міст.
- Близько 1,4 млрд грн від JICA виділяється на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів.
- Майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки ЄС уряд розподілив на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.
- Відновлення України відбувається за пріоритетними напрямками, там, де цього найбільше потребують люди, зазначив Шмигаль.
Контекст
За перші чотири місяці року бюджетна підтримка України від ключових партнерів становила майже $17 млрд, повідомив раніше міністр фінансів Сергій Марченко. Він заявив, що потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік повністю забезпечено.
Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2025 році залишається значною і становить $39,3 млрд.
Напочатку червня Марченко та керівник Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага підписали угоду, яка дозволить отримати майже $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.