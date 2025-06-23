Деталі

Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде передано на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства міст.

Близько 1,4 млрд грн від JICA виділяється на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів.

Майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки ЄС уряд розподілив на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.

Відновлення України відбувається за пріоритетними напрямками, там, де цього найбільше потребують люди, зазначив Шмигаль.

Контекст

За перші чотири місяці року бюджетна підтримка України від ключових партнерів становила майже $17 млрд, повідомив раніше міністр фінансів Сергій Марченко. Він заявив, що потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік повністю забезпечено.

Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2025 році залишається значною і становить $39,3 млрд.

Напочатку червня Марченко та керівник Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага підписали угоду, яка дозволить отримати майже $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).