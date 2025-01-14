Vitagro Лабазюка первая в Украине производит сухую барду на биоэтанольном заводе. Во сколько обошелся проект

Группа компаний Vitagro первая в Украине запускает производство сухой барды, используемой в откорме животных. Проект реализован на базе Мариловского биоэтанольного завода, сообщила пресс-служба группы.

Ключевые факты

Производство сухой барды (DDGS) позволит компании выйти на рынок с новой линейкой комбикормов для животноводства, которая, по оценкам Vitagro, снижает стоимость откорма животных на 5–7%.

Сумма инвестиции в производство DDGS – €5,3 млн. Проект реализован на базе Мариловского биоэтанольного завода, который компания запустила весной 2024 года. Мощность производства составляет 27 000 т биоэтанола в год и 27 000 т сухой барды.

Сухая барда (DDGS) – продукт, остающийся после производства биоэтанола из кукурузы. Это почти чистый белок, содержание протеина в котором – более 32%.

Мариловский биоэтанольный завод – единственное украинское предприятие, построившее отдельный цех для производства DDGS.

Часть производимой продукции группа планирует использовать в собственном бизнесе, в частности, в свиноводстве и птицеводстве, остальное – продавать на внешнем и внутреннем рынках.

Контекст

Vitagro – промышленная группа с активами в аграрной, энергетической, перерабатывающей, строительной и химической отраслях. Земельный банк группы составляет около 90 000 га.

Активы группы находятся в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской и Киевской областях. Группа занимается животноводством, садоводством, возобновляемой энергетикой, производством удобрений и комбикормов и производством строительных материалов.

Осенью 2022 года Vitagro приобрела у Фонда госимущества Украины спиртзавод в Тернопольской области. Модернизация продолжалась чуть больше года. Общая сумма инвестиций в Мариловский биоэтанольный завод составила €20 млн.

Народный депутат от группы «За будущее» Сергей Лабазюк – владелец группы компаний Vitagro. Он занимал 65-е место в рейтинге 100 самых богатых украинцев от Forbes в 2021 году. В 2023-м Лабазюк стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления.