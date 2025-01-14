Vitagro Лабазюка першою в Україні вироблятиме суху барду на біоетанольному заводі. У скільки обійшовся проєкт

Група компаній Vitagro першою в Україні запускає виробництво сухої барди, яка використовується у відгодівлі тварин. Проєкт реалізовано на базі Марилівського біоетанольного заводу, повідомила пресслужба групи.

Ключові факти

Виробництво сухої барди (DDGS) дозволить компанії вийти на ринок з новою лінійкою комбікормів для тваринництва, яка за оцінками Vitagro знижує вартість відгодівлі тварин на 5-7%.

Сума інвестиції у виробництво DDGS – €5,3 млн. Проєкт реалізовано на базі Марилівського біоетанольного заводу, який компанія запустила весною 2024-го. Потужність виробництва складає 27 000 т біоетанолу на рік та 27 000 т сухої барди.

Суха барда (DDGS) – продукт, що залишається після виробництва біоетанолу з кукурудзи. Це майже чистий білок, вміст протеїну у якому – понад 32%.

Марилівський біоетанольний завод – єдине українське підприємство, яке побудувало окремий цех для виробництва DDGS.

Частину виробленої продукції група планує використовувати у власному бізнесі, зокрема у свинарстві та птахівництві, решту – продавати на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Контекст

Vitagro – промислова група з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній та хімічній галузях. Земельний банк групи складає близько 90 000 га.

Активи групи розташовані у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Група займається тваринництвом, садівництвом, відновлювальною енергетикою, виробництвом добрив та комбікормів та виробництвом будівельних матеріалів.

Восени 2022-го Vitagro придбала у Фонду держмайна України спиртзавод у Тернопільській області. Модернізація тривала трохи більше року. Загальна сума інвестицій у Марилівський біоетанольний завод склала €20 млн.

Народний депутат від групи «За майбутнє» Сергій Лабазюк – власником групи компаній Vitagro. Він посідав 65-те місце у рейтингу 100 найбагатших українців від Forbes у 2021 році. У 2023-му Лабазюк став фігурантом кримінальної справи. Його підозрюють у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення.