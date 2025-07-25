Выручка сети мультимаркетов «Аврора» выросла на 30,1%, до 21,6 млрд грн без НДС, за первое полугодие 2025-го. Об этом сообщил СЕО сети Тарас Панасенко на своей Facebook-странице.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Ключевые факты
- За первые полгода «Аврора» открыла 145 магазинов и нарастила команду до более чем 16 000 человек.
- Ее выручка выросла на 30,1% по сравнению с 16,6 млрд грн за первое полугодие 2024-го. «Аврора» уплатила 3,9 млрд грн налогов и сборов, сообщил Панасенко.
- По итогам 2025 года компания планирует инвестировать более 3 млрд грн в Украине.
Контекст
Выручка «Авроры» в 2024-м выросла на 42,5% и достигла 38,5 млрд грн без НДС. В 2024 году сеть уплатила совокупно 6,4 млрд грн налогов и сборов. «Аврора» инвестировала в развитие своего бизнеса 2,5 млрд грн.
Более 600 партнеров «Авроры» – это украинские производители, говорил Панасенко. Они поставляют 46% ассортимента украинского производства на полки ритейлера, 70% из них – непродовольственные товары. Каждый год «Аврора» создает 2000–3000 новых рабочих мест.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.