Выручка сети мультимаркетов «Аврора» выросла на 30,1%, до 21,6 млрд грн без НДС, за первое полугодие 2025-го. Об этом сообщил СЕО сети Тарас Панасенко на своей Facebook-странице.

Ключевые факты

За первые полгода «Аврора» открыла 145 магазинов и нарастила команду до более чем 16 000 человек.

Ее выручка выросла на 30,1% по сравнению с 16,6 млрд грн за первое полугодие 2024-го. «Аврора» уплатила 3,9 млрд грн налогов и сборов, сообщил Панасенко.

По итогам 2025 года компания планирует инвестировать более 3 млрд грн в Украине.

Контекст

Выручка «Авроры» в 2024-м выросла на 42,5% и достигла 38,5 млрд грн без НДС. В 2024 году сеть уплатила совокупно 6,4 млрд грн налогов и сборов. «Аврора» инвестировала в развитие своего бизнеса 2,5 млрд грн.

Более 600 партнеров «Авроры» – это украинские производители, говорил Панасенко. Они поставляют 46% ассортимента украинского производства на полки ритейлера, 70% из них – непродовольственные товары. Каждый год «Аврора» создает 2000–3000 новых рабочих мест.