В июне 2025-го украинцы чаще всего видели рекламу онлайн-казино, однако лучше всего запомнили совсем другие бренды – из категории молочной продукции. Аналитики Kantar сравнили частоту контактов с рекламой и уровень запоминаемости по категориям.

Ключевые факты

Рекламу азартных игр видели 58% респондентов – больше всего среди всех категорий. Но упоминание брендов в этой категории было низким.

Лучше всего запоминали рекламу молочных продуктов – «Молокию», «Галичину» и «Яготинское», хотя ее видели только 22% опрошенных.

YouTube стал главным источником рекламного контакта в большинстве категорий, от электроники до бытовой химии.

От 30% до 50% респондентов не смогли вспомнить ни одного бренда или месседжа из рекламы, которую видели за последние четыре недели. Основной вывод исследования: высокая частота просмотров не гарантирует эмоционального или когнитивного воздействия.

«Если каждый второй или третий зритель не смог упомянуть ни одного элемента рекламы, это четкий сигнал о слабой связи между брендом и его коммуникацией», – отмечает клиент-партнер Kantar Анастасия Емелинец. В борьбе за внимание маркетологи иногда жертвуют четкостью месседжа: эстетика, визуал, тон есть, но ключевая идея теряется, добавляет она.

Контекст

Kantar провела исследования в июне 2025-го среди более 1000 украинцев, сосредоточившись на четырех метриках: частоте контактов с рекламой, запоминаемости брендов, каналах коммуникации и эффективности рекламного контакта.

Kantar работает в области маркетинговых данных и аналитики более чем в 90 странах. В Украине действует под юридическим названием ООО «Кантар Украина». Выручка компании составила около 120 млн грн в 2024-м.

Украинцы часто игнорируют программы лояльности, потому что не видят в них реальной выгоды, говорится в исследовании компании Devlight, проведенном в мае 2025-го. 56% пользователей меняют привычки только из-за реальной выгоды, а баллы без объяснений и сложные механики больше не работают.