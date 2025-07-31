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Яку рекламу українці найкраще запамʼятовують – дослідження Kantar

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

У червні 2025-го українці найчастіше бачили рекламу онлайн-казино, однак найкраще запам’ятали зовсім інші бренди – з категорії молочної продукції. Аналітики Kantar порівняли частоту контактів із рекламою та рівень запамʼятовуваності за категоріями.

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Ключові факти

  • Рекламу азартних ігор бачили 58% респондентів – найбільше серед усіх категорій. Але згадуваність брендів у цій категорії була низькою.
  • Найкраще запам’ятовували рекламу молочних продуктів – «Молокію», «Галичину» та «Яготинське», хоча її бачили лише 22% опитаних.
  • YouTube став головним джерелом рекламного контакту в більшості категорій, від електроніки до побутової хімії.
  • Від 30% до 50% респондентів не змогли згадати жодного бренду чи меседжу з реклами, яку бачили протягом останніх чотирьох тижнів. Основний висновок дослідження: висока частота переглядів не гарантує емоційного чи когнітивного впливу.
  • «Якщо кожен другий або третій глядач не зміг згадати жодного елементу реклами, це чіткий сигнал про слабкий зв’язок між брендом і його комунікацією», – зазначає клієнт-партнерка Kantar Анастасія Ямелинець. У боротьбі за увагу маркетологи іноді жертвують чіткістю меседжу: естетика, візуал, тон – є, але ключова ідея губиться, додає вона.

Контекст

Kantar провела дослідження в червні 2025-го серед понад 1000 українців, зосередившись на чотирьох метриках: частоті контактів із рекламою, запам’ятовуваності брендів, каналах комунікації та ефективності рекламного контакту.

Kantar працює у галузі маркетингових даних та аналітики у понад 90 країнах. В Україні діє під юридичною назвою ТОВ «Кантар Україна». Виторг компанії склав близько 120 млн грн у 2024-му.

Українці часто ігнорують програми лояльності, бо не бачать у них реальної вигоди, йдеться в дослідженні компанії Devlight, проведеному у травні 2025-го. 56% користувачів змінюють звички лише через реальну вигоду, а бали без пояснень та складні механіки більше не працюють.

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