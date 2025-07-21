Президент Владимир Зеленский объявил о старте выполнения закона о множественном гражданстве. Правительство начнет процедуры со странами, где проживает больше всего украинцев. Прежде всего речь идет о Польше, Германии, Чехии и государствах Балтии, сказал президент во время совещания с украинскими дипломатами 21 июля.

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После консультаций с премьер-министром, министром иностранных дел и главой Верховной Рады будет сформирован список стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры, отметил Зеленский.

По его словам, в перспективе будут рассматриваться также Канада и другие государства, где проживает значительная часть украинцев и которые поддерживают Украину.

Президент подчеркнул, что важным критерием станет не только численность украинцев в той или иной стране, но и уровень дружественности государства по отношению к Украине.

Контекст

Закон о множественном гражданстве был принят Верховной Радой в июне 2025 года. 15 июля президент Зеленский подписал его.

Принятый закон позволяет украинцам, имеющим другое гражданство, сохранять украинский паспорт. Это важный шаг для миллионов граждан, выехавших из Украины из-за войны или долгое время проживающих за границей.

Сейчас Украина ведет переговоры по урегулированию правового механизма признания множественного гражданства с отдельными странами, поскольку многие из них также имеют свои ограничения или специфические условия.