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Зеленський назвав перші країни, з якими Україна планує запуск множинного громадянства

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Володимир Зеленський на зустрічі з українськими дипломатами. Київ, 21 липня 2025 року /Офіс президента України

Володимир Зеленський на зустрічі з українськими дипломатами. Київ, 21 липня 2025 року Фото Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт виконання закону про множинне громадянство. Уряд розпочне процедури з країнами, де мешкає найбільше українців. Передусім ідеться про Польщу, Німеччину, Чехію та держави Балтії, сказав президент під час наради з українськими дипломатами 21 липня.

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Деталі

  • Після консультацій із премʼєр-міністром, міністром закордонних справ та головою Верховної Ради буде сформовано список країн, з якими відкриватимуться відповідні процедури, зазначив Зеленський. 
  • За його словами, у перспективі розглядатимуть також Канаду та інші держави, де проживає значна частина українців і які підтримують Україну.
  • Президент наголосив, що важливим критерієм буде не лише чисельність українців у тій чи іншій країні, а й рівень дружності держави до України. 

Контекст

Закон про множинне громадянство було ухвалено Верховною Радою в червні 2025 року. 15 липня президент Зеленський його підписав.

Ухвалений закон дозволяє українцям, які мають інше громадянство, зберігати український паспорт. Це важливий крок для мільйонів громадян, які виїхали з України через війну або тривалий час мешкають за кордоном. 

Наразі Україна веде перемовини щодо врегулювання правового механізму визнання множинного громадянства з окремими країнами, адже у багатьох із них також є свої обмеження або специфічні умови.

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