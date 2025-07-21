Президент Володимир Зеленський оголосив про старт виконання закону про множинне громадянство. Уряд розпочне процедури з країнами, де мешкає найбільше українців. Передусім ідеться про Польщу, Німеччину, Чехію та держави Балтії, сказав президент під час наради з українськими дипломатами 21 липня.

Деталі

Після консультацій із премʼєр-міністром, міністром закордонних справ та головою Верховної Ради буде сформовано список країн, з якими відкриватимуться відповідні процедури, зазначив Зеленський.

За його словами, у перспективі розглядатимуть також Канаду та інші держави, де проживає значна частина українців і які підтримують Україну.

Президент наголосив, що важливим критерієм буде не лише чисельність українців у тій чи іншій країні, а й рівень дружності держави до України.

Контекст

Закон про множинне громадянство було ухвалено Верховною Радою в червні 2025 року. 15 липня президент Зеленський його підписав.

Ухвалений закон дозволяє українцям, які мають інше громадянство, зберігати український паспорт. Це важливий крок для мільйонів громадян, які виїхали з України через війну або тривалий час мешкають за кордоном.

Наразі Україна веде перемовини щодо врегулювання правового механізму визнання множинного громадянства з окремими країнами, адже у багатьох із них також є свої обмеження або специфічні умови.