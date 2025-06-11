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Изменения в бюджет на 400 млрд грн будут приняты Верховной Радой и подписаны президентом до конца августа – Пидласа

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Правительство готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на 400 млрд грн, эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров, сообщила депутат и глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа. Она подчеркнула, что никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет и о повышении налогов речь не идет.

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Ключевые факты

  • Пидласа отметила, что в этом году в Украине возникла необходимость закупать собственными силами больше оружия для наших сил обороны, поскольку от международных партнеров в натуральной форме поступает меньше оружия.
  • Она напомнила, что в первой половине этого года законтрактованы вооружения и боеприпасы более чем на 300 млрд грн. И сейчас правительство и парламент должны оперативно внести изменения в госбюджет, чтобы потребность в обеспечении военнослужащих и будущих закупках вооружения была полностью закрыта.
  • «Я бы сказала, что эта ситуация плановая, и до конца августа изменения в бюджет будут приняты и подписаны президентом, поэтому никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет, как их не было и в предыдущие годы», – подчеркнула депутат.
  • По ее словам, сейчас о повышении налогов речь не идет, все потребности будут покрываться из нескольких источников.
  • «Потребности будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений. К примеру, за пять месяцев налоговая и таможня показали неплохой результат – совокупно они превысили плановые поступления на 41 млрд грн. Все перевыполнения будут использованы на нужды обороны», – добавила она.
  • Украина также получила грант на безвозвратную помощь от Великобритании на закупку оружия, это пока единственные средства международных партнеров, которые можно использовать на нужды обороны. Речь идет о 82 млрд грн в этом году. «Кроме того, планируется увеличить план по внутренним заимствованиям, так называемым ОВГЗ. Здесь есть простор для определенного увеличения заимствований», – отметила Пидласа.

Контекст

В начале июля парламент рассмотрит законопроект о пересмотре бюджета для покрытия дополнительных расходов на армию. Об этом Forbes Ukraine сообщили два народных депутата по финансовому блоку. То, что в этом году правительству не избежать увеличения бюджета, подтвердил и министр финансов Сергей Марченко, выступая в Верховной Раде 5 июня. Речь идет о дополнительной потребности в ориентировочно 400 млрд грн, хотя военные просили у Минфина почти вдвое больше, говорит депутат из финансового блока Рады.

Какой объем дефицита бюджета власти планируют покрыть ОВГЗ и через детенизацию и когда депутаты должны принять законопроект – в материале Forbes Ukraine.

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