Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів, повідомила депутатка й очільниця бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа. Вона наголосила, що жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде і про підвищення податків не йдеться.

Ключові факти

Підласа зазначила, що цього року в Україні виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для наших Сил оборони, оскільки від міжнародних партнерів у натуральній формі надходить менше зброї.

Вона нагадала, що у першій половині цього року були законтрактовані озброєння та боєприпаси на більш як 300 млрд грн. І зараз уряд та парламент мають оперативно внести зміни до держбюджету, щоб потреба в забезпеченні військовослужбовців та в майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита.

«Я б сказала, що ця ситуація є плановою, і до кінця серпня зміни до бюджету будуть ухвалені й підписані президентом, тому жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде, як їх не було і в попередні роки», – наголосила депутатка.

За її словами, зараз про підвищення податків не йдеться, усі потреби покриватимуться з кількох різних джерел.

«Потреби покриватимуться за рахунок перевиконання податкових і митних надходжень. Наприклад, за п’ять місяців податкова та митниця показали непоганий результат – сукупно вони перевищили планові надходження на 41 млрд грн. Усі перевиконання будуть використані на потреби оборони», – додала вона.

Україна також отримала грант на безповоротну допомогу від Великої Британії на закупівлю зброї, це поки що єдині кошти міжнародних партнерів, які можна використати на потреби оборони. Ідеться про близько 82 млрд грн цьогоріч. «Крім того, планується збільшити план за внутрішніми запозиченнями, так званими ОВДП. Тут є простір для певного збільшення запозичень», – зазначила Підласа.

Контекст

На початку липня парламент розгляне законопроєкт про перегляд бюджету для покриття додаткових витрат на армію. Про це Forbes Ukraine повідомили два народні депутати з фінансового блоку. Те, що цього року уряду не уникнути збільшення бюджету, підтвердив і міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді 5 червня. Ідеться про додаткову потребу в орієнтовно 400 млрд грн, хоча військові просили у Мінфіну майже удвічі більше, каже депутат із фінансового блоку Ради.

Який обсяг дефіциту бюджету влада планує покрити ОВДП і через детінізацію та коли депутати мають ухвалити законопроєкт – у матеріалі Forbes Ukraine.