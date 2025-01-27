Глобальна криза довіри. Бізнесу у світі довіряють більше, ніж урядам та медіа. Але очікують від нього лідерства у розв'язанні суспільних проблем. Висновки зі звіту Інституту довіри Едельмана

Під час проведення дискусій на ВЕФ Інститут довіри Едельмана опублікував щорічний глобальний звіт «Барометр довіри». У ньому взяли участь респонденти з 28 країн, які відповідали на питання про довіру до уряду, неурядових організацій (НУО), медіа та бізнесів . І якщо загальний рівень довіри залишається приблизно однаковим порівняно з минулим роком, то підтримка медіа та урядів зростає. Forbes Ukraine переказує найголовніші тези зі звіту.

Бізнес залишається найнадійнішою інституцією у світі, отримуючи в середньому 62% довіри. Це значно перевищує рівень довіри до уряду (52%), медіа (52%) та НУО (58%). Цей високий показник свідчить, що бізнес є компетентною та ефективною інституцією, яка здатна діяти швидко та розвʼязувати соціальні проблеми. У країнах із розвиненою економікою, зокрема Західної Європи та США, бізнес має більшу довіру, ніж уряд чи медіа.

Глобально люди очікують від бізнесу лідерства у подоланні соціальних викликів. Серед них – зміна клімату, економічна нерівність і технологічний прогрес. Високі очікування зобовʼязують бізнес підтримувати прозорість, етику та стабільне лідерство, щоб утримати свою позицію як найнадійнішої інституції.

Критика бізнесів та невдоволеність урядами

Найменше респонденти довіряють медіа. Фото Звіт Всесвітнього економічного форуму

Втім, разом із довірою до бізнесу є і певна кількість нерозвʼязаних проблем. 61% респондентів у всьому світі відчувають помірне (41%) або високе (20%) невдоволення щодо бізнесу, уряду та заможних осіб. Це пояснюється переконанням, що уряд і бізнес ускладнюють їхнє життя, обслуговують вузькі інтереси, а система приносить несправедливу вигоду багатим, коли бідніші постають перед труднощами.

Це зростаюче невдоволення підриває довіру до всіх чотирьох основних інституцій: бізнесу, уряду, медіа та неурядових організацій. Ба більше, 40% респондентів схвалюють використання одного або кількох видів ворожої активності для досягнення змін, таких як онлайн-атаки (27%), навмисне поширення дезінформації (25%), погрози або застосування насильства (23%), а також пошкодження майна (23%). Ця тенденція особливо виражена серед молоді: 53% осіб віком 18–34 років підтримують принаймні один із зазначених методів.

Рівень невдоволення щодо бізнесу, уряду та заможних осіб перевищує 50% у більшості країн, зокрема в розвинених економіках США, Франції та Німеччини. Найнижчий рівень невдоволення спостерігається у Китаї та Саудівській Аравії.

Найпоширеніші причини обурення – нерівність, несправедливий розподіл ресурсів і відчуття, що ці інституції працюють на користь вузького кола привілейованих осіб, ігноруючи потреби загального населення. Це демонструє глобальну кризу довіри, яка вимагає від бізнесу та урядів конкретних дій для відновлення справедливості, прозорості та рівності.

Зростає страх глобалізації, економічного тиску та технологій з 2024 по 2025 роки. Фото Звіт Всесвітнього економічного форуму

Невдоволеність респондентів перевірили й на їхніх відчуттях захищеності робочого місця. 62% працівників стурбовані тим, що міжнародні торговельні конфлікти можуть негативно вплинути на їхню зайнятість, а 58% побоюються, що автоматизація та відсутність навчання можуть призвести до втрати роботи. Ці побоювання підсилюють відчуття невпевненості в майбутньому та сприяють зростанню суспільного невдоволення.

За останні чотири роки спостерігається значне зростання недовіри до лідерів різних інституцій. Станом на 2025 рік 70% респондентів вважають, що урядовці, бізнес-лідери та журналісти навмисно вводять їх в оману, поширюючи неправдиву або перебільшену інформацію. Цей показник зріс на 11% з 2021 року, що свідчить про поглиблення кризи довіри до ключових суспільних інституцій.

Недовіра до багатих та виклики для бізнесу

67% респондентів вважають, що багаті отримують більше, ніж їм належить, а 65% певні, що багаті уникають сплати справедливої частки податків. Ці дані підтверджують зростаюче відчуття несправедливості та переконання, що система працює на користь привілейованих, залишаючи звичайних людей у невигідному становищі.

Рівень невдоволення зростає і щодо керівників компаній. Фото Звіт Всесвітнього економічного форуму

Бізнес залишається єдиною інституцією, яку вважають одночасно компетентною та етичною. Однак зростання невдоволення серед населення підриває цю довіру, оскільки люди очікують від компаній активних дій у розвʼязанні соціальних та економічних проблем.

86% респондентів стурбовані тим, щоб бізнес створював добре оплачувані робочі місця, а 84% вважають надважливим інвестування компаній у розвиток навичок, необхідних для майбутнього. Ці показники підкреслюють суспільний запит на активну роль бізнесу у забезпеченні економічної стабільності та професійного розвитку працівників.

Топ-5 основних сфер, у яких респонденти хочуть, щоб бізнес взяв активну участь для розвʼязання актуальних проблем:

Доступність. Головним запитом є забезпечення доступності. На це дуже покладається 64% респондентів. Зміна клімату. 62% респондентів вважають, що бізнес повинен відігравати ключову роль у боротьбі зі змінами клімату, впроваджуючи екологічні технології та зменшуючи свій вуглецевий слід. Перепідготовка кадрів. 56% очікують інвестицій у розвиток навичок працівників, щоб вони могли адаптуватися до нових технологій і економічних змін. Боротьба із дезінформацією. 55% хочуть, щоб бізнес боровся з поширенням неправдивої інформації, особливо у цифрових медіа. Дискримінація. Бізнес має забезпечувати рівні можливості та активно працювати над викоріненням будь-якої форми дискримінації на робочому місці. Так вважають 53% респондентів.

Понад 70% хочуть, щоб керівники бізнесів втручались у суспільні проблеми та впливали на виклики. Таким чином вони також зможуть поліпшити ефективність свого бізнесу. Те саме стосується і проблем, які вони ж самі спричинили.

Втім, лише 68% респондентів дуже стурбовані тим, що ці проблеми шкодять клієнтам, робітникам та спільнотам. Понад 80% вважають, що для кращого майбутнього бізнесу треба бути ввічливими у робочому просторі, аби сприяти обговоренню спірних питань.

Респонденти вважають, що найменше компетенцій має уряд. Фото Звіт Всесвітнього економічного форуму

Респонденти також стурбовані тим, що уряди стають менш компетентними та етичними. І в цьому контексті найбільшу довіру викликають НУО та бізнеси.

Відповідно 61% та 63% говорять про те, що уряди заслужили владу, бо мають позитивний вплив на їхнє життя та розуміють, що людям потрібно. Втім, серед інституцій саме НУО є тією ланкою, що об’єднує людей. У це вірять понад 50%.

Медіанедовіра

Менше довіри у медіа. Новинні організації радше залучать велику аудиторію, ніж розповідатимуть людям те, що їм потрібно знати. Так вважають 75%. Ці ж медіа радше підтримують ідеологію, ніж інформують громадськість. Про це найбільше хвилюються 67% респондентів.

У звіті також ідеться про інфлюенсерів, які захоплюють медіапростір. Їм довіряє 65% респондентів у світі. Але якщо інфлюенсер долучається до влади, у 48% респондентів це викликає недовіру.

Ще одне цікаве спостереження у «Барометрі довіри» Едельбаума спостерігається у залежності довіри та економічного оптимізму. З довірою невдоволеність розчиняється, а оптимізм зростає.

Серед опитаних у 28 країнах найбільше довіри до бізнесу зафіксували у 15. Серед них Китай, Індія, Індонезія, Нігерія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Кенія, Малайзія, Таїланд, Мексика, Колумбія, Бразилія, Нідерланди й Сінгапур. Найменше довіри зафіксували в Південній Кореї, Німеччині та Японії. Схожа ситуація з довірою до медіа у тих самих країнах. Утім, як порівняти з 2024 роком, то довіра до бізнесів та медіа зростає.

Незмінним показником залишається довіра до ООН. Найбільше до організації прихильні Таїланд, Китай та Індія, а найменше – Японія, Аргентина, Німеччина.