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Джо Байден, ленд-ліз для України /Getty Images
Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

«Рятівне коло», яке не знадобилось. Чому у Конгресі США не подовжили ленд-ліз для України? (тепер вирішує Трамп)

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Президент США Джо Байден на підписанні закону про ленд-ліз для України, 9 травня 2022-го Фото Getty Images

Закон про ленд-ліз Україні від США так і не спрацював на практиці, попри символічну назву та дату підписання. Але Україна сподівається його відновити. Чи є шанси?

Палата представників конгресу США не продовжила механізм лендлізу для України на 2025 рік у законі про оборонний бюджет (NDAA), повідомила 11 грудня пані посол України в США Оксана Маркарова. За законопроєкт має ще проголосувати Сенат наступного тижня.

Маркарова сподівається, що він буде збережений у Stand with Ukraine Act. Станом на 13 грудня, цей законопроєкт не розглядався та перебуває у статусі зареєстрованого.

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