«Рятівне коло», яке не знадобилось. Чому у Конгресі США не подовжили ленд-ліз для України? (тепер вирішує Трамп)

Закон про ленд-ліз Україні від США так і не спрацював на практиці, попри символічну назву та дату підписання. Але Україна сподівається його відновити. Чи є шанси?

Палата представників конгресу США не продовжила механізм лендлізу для України на 2025 рік у законі про оборонний бюджет (NDAA), повідомила 11 грудня пані посол України в США Оксана Маркарова. За законопроєкт має ще проголосувати Сенат наступного тижня.

Маркарова сподівається, що він буде збережений у Stand with Ukraine Act. Станом на 13 грудня, цей законопроєкт не розглядався та перебуває у статусі зареєстрованого.