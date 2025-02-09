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«Навантаження має драйвити». Як будувати команду, яка працюватиме на результат? На власному досвіді розповідають Клопотенко, Колб та інші підприємці

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

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Як будувати команду, щоб уникнути плинності кадрів, а бізнес зростав в показниках? Forbes Ukraine спитав у власників та топів компаній Promodo, DVE, SPRAGA, hiitworks та Євгена Клопотенка, який керує п’ятьма бізнесами.

Чіткі зони відповідальності, автономність та спільні цінності – те, що робить команду ефективною, каже Аліна Долініна, співвласниця групи компаній DVE. В бізнесі, який в 2025 році виробляє близько 200 000 валіз, рюкзаків та сумок на рік, працюють 200 людей. «Кожен має відчувати себе лідером своєї сфери», – говорить вона.

Попри кадрову кризу, підприємці знаходять способи залучати таланти та утримувати ключових кадрів. Євген Клопотенко будує команди на україновідчутті та довірі, а Олександр Колб з найбільшої маркетингої агенції Promodo створює середовище для A-players – тих, хто драйвить компанію вперед.

Які принципи допомагають будувати сильні та стійкі команди?

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