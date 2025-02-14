Next 250. Forbes запускає збір анкет для нового списку амбітних малих і середніх бізнесів 

Forbes Ukraine запускає збір анкет до Next 250 – третього списку перспективних малих і середніх компаній, які визначатимуть розвиток України на роки вперед. Ми шукаємо динамічні бізнеси з річним виторгом від 10 млн грн до 1 млрд грн

У двох попередніх списках Next 250 Forbes об’єднав 500 малих і середніх підприємств у восьми індустріях. Перша ітерація показала, що потенціал українського МСБ безмежний. Нам вдалося зібрати понад 1000 заявок від кандидатів, серед яких редакція відібрала 250 амбітних компаній.

У 2024-му Forbes випустив Next 250 2.0, обравши найперспективніших із більш ніж 700 претендентів. На виході – путівник частиною українського бізнесу, від успіхів якого залежатиме вигляд економіки країни в майбутньому.

Якщо ваша компанія динамічно зростає у показниках, має амбітні цілі стати лідером у своїй ніші – запропонуйте її до третього списку Next 250.

Навіщо подавати заявку до Next 250

Next 250 для учасників – можливість підтвердити власні досягнення. Поява в списку може допомогти залучити потенційних інвесторів і партнерів.

Редакція системно залучає учасників Next 250 до матеріалів Forbes. Протягом 2023–2025 років ми написали понад 50 текстів-кейсів про бізнеси зі списку. Герої Next 250 ділилися досвідом для матеріалів Forbes про те, як виходити в європейський ритейл, отримувати максимум від міжнародних виставок, розвивати успішний бізнес в обласних центрах і багато іншого.

Ми слідкуємо за новинами МСБ, описуючи їхні здобутки, а найбільш динамічні компанії з’являються в YouTube-проєкті про зірок українського бізнесу ForbesNEXT.

Умови Forbes Next 250

Збір анкет у третій список Forbes Next 250 триватиме два місяці – з 14 лютого до 14 травня 2024 року (збір закривається 17 травня о 10:00).

Фінансовий поріг – виторг від 10 млн грн до 1 млрд грн.

Компанії, які подавались у Next 250 у 2023-му та 2024 роках, але не потрапили до фінальних списків, можуть подаватися цього року.

IT-компанії не підходять для списку Next 250. Для них у Forbes є окремий продукт – рейтинг українських стартапів. У Next 250 не можуть подаватися бізнеси, які входять у холдинги, є власністю іноземних компаній, будь-яким чином пов’язані з Росією.

Запропонувати компанію до списку Forbes Next 250 можна у формі нижче або за цим посиланням.

Повний список Forbes Next 250 вийде у другій половині червня 2025 року в підприємницькому номері журналу Forbes і на сайті Forbes.ua. Героїв Next 250 презентують на Форумі підприємців, який відбудеться у другій половині червня 2025-го.

Як пітчити свою компанію в Next 250

Перевагою буде, якщо ви розкажете про: унікальність продукту, швидкість зростання, масштабування бізнесу. Оцінюючи компанії, ми аналізуємо їхню життєстійкість, менеджерські підходи, маркетингові особливості, інноваційність. Якщо ваш бізнес експортує, детально розкажіть про країни експансії та досягнення на цих ринках.

В анкеті є запитання про фінансові показники компанії (виторг, прибуток/збиток, динаміка). Ці дані допоможуть Forbes краще оцінити компанії, які увійдуть до Next 250. Їх відсутність зменшує шанси потрапити до фінального списку.

Уникайте формулювань «компанія №1, найуспішніша в ніші, найбільша, перша компанія», якщо ці заяви не підтверджено показниками.

У Forbes Ukraine є інструкція «Як писати про МСБ» – своєрідна памʼятка для журналістів. Ми вирішили допомогти компаніям, які пітчать себе для Forbes, і відкрили для них доступ до короткої версії цієї інструкції. Ви можете прочитати її за цим посиланням.

Редактори Forbes Ukraine провели вебінар «Як малому та середньому бізнесу пітчити себе для Forbes». Перегляньте його, щоб краще підготувати пітч своєї компанії для Next 250.