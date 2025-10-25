Європейський сектор оборони переживає безпрецедентне відродження з часів Холодної війни. Bloomberg зібрав вісім оборонних стартапів, які задають темп глобальним оборонним інноваціям.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа зрозуміла, що більше не може покладатися на військову потугу США. Саме ця криза разом із непослідовною позицією президента США Дональда Трампа щодо НАТО спричинила найбільший сплеск оборонних витрат на континенті з часів Холодної війни. Європейські держави активно переозброюються, формуючи нову екосистему оборонних технологій, де стартапи стають рушієм інновацій.

Зростання бюджетів породило хвилю компаній, які працюють на стику ШІ, дронів та супутникових технологій. Безпілотники стали символом сучасної війни та основним напрямом розвитку військових інвестицій.

Одні стартапи будують «стіни дронів» для захисту від російських атак, інші розробляють системи управління боєм чи технології для космічної оборони. Лише за дев’ять місяців 2025 року венчурні інвестиції у європейський оборонний сектор сягнули рекордних $1,5 млрд, що на 50% більше, ніж за весь 2024 рік, за даними Dealroom.

Ось вісім найдинамічніших оборонних стартапів Європи, про які ви почуєте більше в найближчі роки:

Destinus

CEO: Михайло Кокоріч

Оцінка: понад $1 млрд

Сфера: ударні та розвідувальні дрони

Штаб-квартира: Хенгело, Нідерланди

Після початку повномасштабної війни засновник Destinus Михайло Кокоріч відмовився від російського громадянства й почав постачати зброю Україні.

У 2025 році його компанія придбала швейцарський стартап Daedalean за $223 млн, щоб оснастити свої гіперзвукові дрони системами навігації без супутників – ключовою технологією у війнах нового покоління.

Безпілотник Hornet виробництва Destinus на Міжнародній виставці оборони та безпеки в Мадриді, 12 травня 2025 року. Фото Getty Images

Cambridge Aerospace

CEO: Стівен Барретт

Оцінка: близько $400 млн

Сфера: системи перехоплення ракет

Штаб-квартира: Кембридж, Велика Британія

Британська Cambridge Aerospace, заснована за участі колишнього міністра оборони Ґранта Шаппса, розробляє європейський аналог «Залізного купола».

Попри відсутність сайту й публічних комунікацій, компанія вже залучила понад $100 млн від компаній Lux Capital і Accel. Її перший продукт – Skyhammer, недорогий перехоплювач дронів і крилатих ракет, – може стати частиною спільного проєкту «стіна дронів».

Skyhammer, перехоплювач дронів і крилатих ракет виробництва Cambridge Aerospace Фото Cambridge Aerospace

Iceye

CEO: Рафал Моджевський

Оцінка: близько $2,5 млрд

Сфера: радарна супутникова зйомка

Штаб-квартира: Еспоо, Фінляндія

Фінська компанія Iceye керує найбільшою у світі групою супутників із синтетичною апертурою, що забезпечують спостереження за планетою в будь-яких умовах.

Спершу компанія відстежувала танення льодовиків, а тепер надає військову розвідку, допомагаючи країнам зменшити залежність від американських систем. Iceye планує залучити інвестиції за оцінки близько $2,5 млрд.

З початку жовтня 2024 року Україна отримує супутникові знімки, зроблені супутниками SAR компанії ICEYE в рамках співпраці з концерном Rheinmetall. Фото ICEYE

Kela Technologies

CEO: Алон Дрор

Оцінка: не розголошується

Сфера: програмне забезпечення на базі штучного інтелекту

Штаб-квартира: Тель-Авів, Ізраїль

Ізраїльський стартап Kela, заснований Алоном Дрором і колишньою керівницею Palantir Хамутал Мерідор, інтегрує комерційні технології у військові системи.

Після атаки ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року компанія створила програмне забезпечення, що об’єднує дані з дронів і сенсорів в один інтерфейс. Kela вже залучила $100 млн від Sequoia Capital, Lux Capital та інвестфонду ЦРУ In-Q-Tel.

Isar Aerospace

CEO: Даніель Мецлер

Оцінка: €1 млрд

Сфера: космічна галузь

Штаб-квартира: Оттобрунн, Німеччина

Isar Aerospace прагне стати першою компанією, яка вийде на орбіту з європейського космодрому за межами Росії. Якщо їй це вдасться, вона відіграє ключову роль у зменшенні залежності Європи від SpaceX Ілона Маска та інших американських компаній для запуску супутників.

Її 28-метрова ракета Spectrum здійснила перший політ у березні 2025-го в Норвегії, хоча вона пролетіла лише близько 30 секунд, перш ніж розбитися. Попри невдачу компанія готує нові запуски, а компанії шикуються в чергу, щоб забронювати місця на Isar.

Даніель Мецлер, гендиректор Isar Aerospace, з макетом ракети Spectrum, Мюнхен, Німеччина, 8 червня 2021 року. Фото Getty Images

Quantum Systems

CEO: Флоріан Зайбель, Свен Крук

Оцінка: близько €3 млрд

Сфера: розвідувальні дрони, програмне забезпечення на базі ШІ

Штаб-квартира: Ґільхінг, Німеччина

Колишній військовий пілот німецької армії Флоріан Зайбель заснував Quantum Systems у 2014 році для виробництва дронів цивільного використання дронів: картографування та моніторинг сільськогосподарських угідь. Після вторгнення Росії в Україну їх почали застосовувати на фронті для спостереження за військовими РФ.

У 2025 році компанія планує утричі збільшити продажі до €300 млн і залучити нове фінансування за оцінки до €3 млрд, пише Bloomberg. Зайбель також створив компанію Stark Defence, що спеціалізується на виробництві ударних дронів.

Керований автономний розвідувальний безпілотник Vector AI компанії Quantum-Systems злітає в небо. Quantum-Systems розробляє та виробляє оборонні безпілотники. Фото Getty Images

Helsing

CEO: Ґундберт Шерф, Торстен Реєль

Оцінка: €12 млрд

Сфера: програмне забезпечення на базі ШІ, дрони, апаратне забезпечення

Штаб-квартира: Мюнхен, Німеччина

Компанія Helsing, заснована у 2021 році й підтримана співзасновником Spotify Даніелем Еком, розробляє рішення на основі штучного інтелекту для військових. У червні 2025-го компанія залучила рекордні для Європи €600 млн і співпрацює зі Saab над розробкою радіолокаційних рішень для Eurofighter.

Окрім HX-2, ударного дрона, який наразі проходить випробування в армії Німеччини, компанія Helsing розробляє програмне забезпечення для автономного автопілота для літаків та підводних дронів для спостереження. Керівники стартапу заявляють, що мають намір створити компанію, яка зможе захищати землю, повітря та море.

Гундберт Шерф, співзасновник і співгенеральний директор Helsing, біля моделі безпілотника HX-2. Компанія-розробник програмного забезпечення спеціалізується на використанні ШІ в оборонному секторі. Фото Getty Images

Tekever

CEO: Рікардо Мендес

Оцінка: понад €1,3 млрд

Сфера: дрони

Штаб-квартира: Лісабон, Португалія

Tekever виробляє розвідувальні дрони для повітряного спостереження: від трубопроводів у Нігерії до контрабандистів у Ла-Манші. Безпілотник Tekever AR3 з фіксованим крилом виконував бойові завдання в Україні та може перебувати в повітрі до 16 годин.

У 2024 році компанія залучила інвестиції від NATO Innovation Fund та Baillie Gifford, а у 2025-му підписала контракт із Королівськими ВПС Великої Британії на постачання дронів, здатних глушити ворожі радари.