«Робити те, що любиш, – свобода. Любити те, що робиш, – щастя», – принцип заступника голови правління МХП Андрія Булаха, 46. Він очолив список найефективніших HR-керівників України, який вперше склав Forbes Ukraine. МХП, де Булах відповідає за управління персоналом, посіла 17 місце у списку топових роботодавців. Як в МХП будують спільноту щасливих – і чи це допомагає бізнесу?