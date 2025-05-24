Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Виторг $3 млрд, 30 000 працівників і щастя як мета. Чому в МХП Косюка хочуть, щоб люди кайфували на роботі? Інтерв’ю заступника голови правління Андрія Булаха

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes
Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

4 хв читання

Головне завдання Булаха в МХП – робити так, щоб кожен був максимально реалізований на робочому місці. /пресслужба МХП

Головне завдання Булаха в МХП – робити так, щоб кожен був максимально реалізований на робочому місці. Фото пресслужба МХП

«Робити те, що любиш, – свобода. Любити те, що робиш, – щастя», – принцип заступника голови правління МХП Андрія Булаха, 46. Він очолив список найефективніших HR-керівників України, який вперше склав Forbes Ukraine. МХП, де Булах відповідає за управління персоналом, посіла 17 місце у списку топових роботодавців. Як в МХП будують спільноту щасливих – і чи це допомагає бізнесу?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні