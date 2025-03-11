Акції українських компаній у Варшаві зросли на 4,3% на тлі перемовин України та США в Джидді

Національний індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WIG-Ukraine) виріс на 4,32% через обговорення передумов миру української та американської делегації у Саудівській Аравії в місті Джидда.

Ключові факти

Акції Milkiland піднялися на 6,91%, агрохолдингів KSG-Agro та «Агротон» – на 7,77% і 2,75% відповідно. Після зниження на 0,19% протягом першої половини дня, акції холдингу «Астарта» почали зростати — на 0,97%. Водночас Акції агрокомпанії ІМК знизились на 1,75%.

Акції вугледобувного підприємства Coal Energy, чиї шахти зупинені через війну, додали 6,23%, свідчать дані біржі станом на 15:50 за київським часом.

Курс акцій «Кернел», найбільшого виробника олії, що не входить до індексу, знизився на 8,15%. На Лондонській біржі акції найбільшого виробника курятини МХП подешевшали на 1,91%, тоді як залізорудної компанії Ferrexpo – на 1,14%.

ВВП-варанти тим часом подорожчали на 0,13% – до 77,61% від умовної вартості, свідчать дані Франкфуртської фондової біржі.

Контекст

Сьогодні, 11 березня, відбувається зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Ключові теми — пошук шляху до миру та двосторонні відносини України та США. Перший раунд перемовин завершено, стартував другий.

5 березня індекс WIG-Ukraine зріс на 13% після новин про примирення Трампа та Зеленського.