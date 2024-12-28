«Немає снігу – готель безкоштовно». Тарас Кицмей з партнерами та Микола Кміть купили гірськолижний курорт «Плай» за 20 км від Славського. Forbes Ukraine дізнався деталі

Співвласники SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Олег Денис і співвласник молочної ферми «Мукко» Микола Кміть купили гірськолижний курорт «Плай» на Львівщині. Що вони задумали?

Лижний сезон у гірськолижному комплексі «Плай» стартував 30 листопада – вже під управлінням нових співвласників. «Вихідні заповнені на 100%», – каже керуючий партнер «Плай» Микола Кміть.

Від вересня 2024 року він володіє курортом разом із трьома партнерами – співвласниками найбільшої за виторгом IT-компанії України SoftServe Тарасом Кицмеєм, Ярославом Любінцем і Олегом Денисом.