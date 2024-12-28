Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Немає снігу – готель безкоштовно». Тарас Кицмей з партнерами та Микола Кміть купили гірськолижний курорт «Плай» за 20 км від Славського. Forbes Ukraine дізнався деталі

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Курорт «Плай» у с. Плав’є на Львівщині /Facebook

Сезон 2024/2025 у гірськолижному курорті «Плай» стартував під управлінням нових власників. Фото Facebook

Співвласники SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Олег Денис і співвласник молочної ферми «Мукко» Микола Кміть купили гірськолижний курорт «Плай» на Львівщині. Що вони задумали?

Лижний сезон у гірськолижному комплексі «Плай» стартував 30 листопада – вже під управлінням нових співвласників. «Вихідні заповнені на 100%», – каже керуючий партнер «Плай» Микола Кміть

Від вересня 2024 року він володіє курортом разом із трьома партнерами – співвласниками найбільшої за виторгом IT-компанії України SoftServe Тарасом Кицмеєм, Ярославом Любінцем і Олегом Денисом

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні