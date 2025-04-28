Американські університети об’єднуються проти атак Трампа – WSJ

Престижні американські університети, включно з представниками Ліги плюща, створили неформальний альянс, щоб протистояти атакам адміністрації Дональда Трампа на фінансування досліджень та академічну свободу, пише WSJ . Група, до якої входять лідери вишів, розробляє стратегії захисту від «урядових вимог, що загрожують незалежності освіти».

Деталі

Ідея об’єднання виникла після публікації в The Atlantic президента Принстонського університету Крістофера Айсгрубера, який закликав до колективних дій. Університети почали координуватися на конференціях та через соцмережі.

Неформальний колектив налічує близько десяти провідних університетів, переважно з штатів, які підтримують демократів. До нього входять президенти, члени наглядових рад та інші високопосадовці. Вони проводять закриті зустрічі, щоб визначити межі, які не готові перетинати, та продумати відповіді на дії адміністрації Трампа.

Зокрема, університети домовилися не поступатися академічною свободою, включно з автономією у питаннях прийому студентів, найму викладачів та змісту навчальних програм.

Паралельно з таємними переговорами академічна спільнота чинить публічний опір. Американська асоціація коледжів та університетів зібрала понад 500 підписів під петицією проти «безпрецедентного втручання уряду». Факультети університетів Мічигану, Ратгерса та Індіани також ухвалили резолюції на підтримку альянсу проти урядових атак.

Учасники колективу вважають себе «нульовою точкою опору» і прогнозують, що їхні лави поповняться. Водночас вони остерігаються, що поділ на «своїх» і «чужих» може послабити єдність вишів у цей критичний момент.

Наприклад, Колумбійський університет пішов на поступки після погроз уряду, що стало тривожним сигналом для інших закладів. Університети побоюються, що поступки одного вишу можуть створити прецедент, який змусить інших слідувати цьому прикладу.

Один із ключових викликів – можлива заборона на прийом іноземних студентів, які приносять значні доходи від плати за навчання та сприяють інтелектуальному розвитку кампусів. Також є занепокоєння щодо обмежень на найм іноземних викладачів.

Деякі члени групи розглядають можливість «косметичних» змін, які дозволили б адміністрації Трампа зберегти обличчя, але не зачіпали б ключових принципів автономії.

Контекст

Адміністрація Дональда Трампа через масові студентські протести на підтримку палестинців, одним із центрів яких став Гарвард, пригрозила позбавити університет фінансування на загальну суму майже $9 млрд.

За словами чиновників, ці вимоги спрямовані на боротьбу з антисемітизмом у відповідь на хвилю протестів після війни між Ізраїлем та ХАМАС у Газі.

Уряд почав скасовувати візи сотням студентів і науковців у США – від високопрофільних справ до випадків зі старими дрібними правопорушеннями.

Нещодавно адміністрація Трампа направила Гарвардському університету список вимог, включно з аудитом найму та перевіркою «різноманітності поглядів» серед викладачів. Гарвард відкинув ці умови, після чого уряд погрожував скоротити фінансування на $2,26 млрд, скасувати податкові пільги університету та обмежити прийом іноземних студентів. Гарвард подав до суду, і перше слухання відбудеться в Бостоні 28 квітня 2025 року.