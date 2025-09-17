Фонд державного майна 29 вересня проведе аукціон з продажу державної частки у розмірі 26% акцій ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Стартова ціна лоту – 425,45 млн грн, йдеться у пресрелізі фонду. «Нафтохімік Прикарпаття» – одне з шести нафтопереробних підприємств України та єдине, що здійснювало переробку виключно української нафти.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Кількість акцій: 3 411 462 штук, що становить 26 % статутного капіталу товариства. АТ «Нафтохімік Прикарпаття» розташований у місті Надвірна, неподалік залізничної станції. Поруч з обʼєктом приватизації знаходяться: річка Ворона, відділення пошти, заправна станція та магазини.
- Обʼєкт має 11 одиниць нерухомого майна та 55 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1988-2022 року випуску. Акціонерне товариство знаходиться на 12 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 214,0420 га. Станом на 1 січня частину нерухомого майна передано в оренду.
Контекст
Оголошений на 12 травня цього року аукціон з продажу акцій «Нафтохіміка Прикарпаття» не відбувся через відсутність зацікавлених учасників. З аналогічної причини не відбулися також два приватизаційні аукціони у 2024 році. Стартова ціна лоту спочатку становила понад 440,5 млн грн. Потім її зменшили до 220,2 млн грн.
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (раніше «Надвірнянський нафтопереробний завод») – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств України, засноване у 1897 році. На 2005 рік його потужність становила близько 2,6 млн т нафти на рік. Завод був єдиним в Україні, який працював із українською сировиною.
З 2012 року підприємство припинило переробку нафти, зосередившись на зберіганні нафти та нафтопродуктів.
За даними YouControl, за перший квартал 2025 року, активи ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» становили 1,64 млрд грн, а зобов’язання перевищували 4,07 млрд грн. На підприємстві працює 445 осіб. За 2024 рік виторг склав 16,8 млн грн, а чистий збиток – 172,8 млн грн.
Акціонерами «Нафтохіміка Прикарпаття» є Фонд держмайна (26%) та Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%), Domennium Enterprises (14%), які повʼязують з групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.