Фонд державного майна 29 вересня проведе аукціон з продажу державної частки у розмірі 26% акцій ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Стартова ціна лоту – 425,45 млн грн, йдеться у пресрелізі фонду. «Нафтохімік Прикарпаття» – одне з шести нафтопереробних підприємств України та єдине, що здійснювало переробку виключно української нафти.

Деталі

Кількість акцій: 3 411 462 штук, що становить 26 % статутного капіталу товариства. АТ «Нафтохімік Прикарпаття» розташований у місті Надвірна, неподалік залізничної станції. Поруч з обʼєктом приватизації знаходяться: річка Ворона, відділення пошти, заправна станція та магазини.

Обʼєкт має 11 одиниць нерухомого майна та 55 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1988-2022 року випуску. Акціонерне товариство знаходиться на 12 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 214,0420 га. Станом на 1 січня частину нерухомого майна передано в оренду.

Частку в НПЗ Коломойського повторно виставили на продаж

Контекст

Оголошений на 12 травня цього року аукціон з продажу акцій «Нафтохіміка Прикарпаття» не відбувся через відсутність зацікавлених учасників. З аналогічної причини не відбулися також два приватизаційні аукціони у 2024 році. Стартова ціна лоту спочатку становила понад 440,5 млн грн. Потім її зменшили до 220,2 млн грн.

ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (раніше «Надвірнянський нафтопереробний завод») – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств України, засноване у 1897 році. На 2005 рік його потужність становила близько 2,6 млн т нафти на рік. Завод був єдиним в Україні, який працював із українською сировиною.

З 2012 року підприємство припинило переробку нафти, зосередившись на зберіганні нафти та нафтопродуктів.

За даними YouControl, за перший квартал 2025 року, активи ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» становили 1,64 млрд грн, а зобов’язання перевищували 4,07 млрд грн. На підприємстві працює 445 осіб. За 2024 рік виторг склав 16,8 млн грн, а чистий збиток – 172,8 млн грн.

Акціонерами «Нафтохіміка Прикарпаття» є Фонд держмайна (26%) та Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%), Domennium Enterprises (14%), які повʼязують з групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.